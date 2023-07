Tennis-Welt feiert "König" Carlos Alcaraz

Er ist 20 Jahre alt und die Nummer eins der Welt: Carlos Alcaraz hat sein zweites großes Tennis-Turnier gewonnen. Nun will er dauerhaft mit den Größten mithalten.

Als Carlos Alcaraz zur Welt kam, ging in der Tennis-Welt gerade eine neue Zeit los. 20 Jahre ist das jetzt her. Damals gewann ein Spieler namens Roger Federer das berühmte Tennis-Turnier in Wimbledon. In den Jahren danach hatte er es immer wieder mit den gleichen Gegnern zu tun: Rafael Nadal und etwas später auch Novak Djokovic.

Diese drei Tennis-Stars gewannen jahrelang ein Turnier nach dem anderen. In dieser Zeit fing Carlos Alcaraz als kleiner Junge an, Tennis zu spielen. Er kommt aus dem Land Spanien, wie Rafael Nadal. Teilweise wurde er deswegen auch Baby-Rafa genannt. Nun könnte Carlos Alcaraz selbst eine neue Zeit eingeläutet haben.

20 Jahre nach Roger Federer gewann er am Sonntag das Finale von Wimbledon. Davor hatte sein Gegner Novak Djokovic das Turnier viermal nacheinander gewonnen.

Er hat das Beste aus allen drei Welten. Novak Djokovic

Manche sagen: Carlos Alcaraz verbindet die Stärken der drei Superstars. Er ist nervenstark wie Novak Djokovic, spielt gefühlvoll wie Roger Federer und kämpft wie Rafael Nadal. "Er hat das Beste aus allen drei Welten", sagt auch Novak Djokovic. "Ich habe noch nie gegen einen Spieler wie ihn gespielt."

So viel Lob scheint Carlos Alcaraz fast schon ein bisschen unangenehm zu sein. "Es ist verrückt, dass Novak so etwas sagt", sagte er nach seinem Sieg. Aber: "Vielleicht hat er recht. Vielleicht habe ich von allen etwas." Für die Zukunft hat er sich jedenfalls viel vorgenommen. "Ich bin bereit, weiterzumachen und der große Rivale von Novak zu sein."

Alcaraz dankt dem König von Spanien

Die Sportwelt ist sich schon jetzt sicher: Dieser junge Spieler wird noch viele Erfolge feiern. In der Weltrangliste steht er bereits auf Platz eins. In mehreren Zeitungen wurde er sogar zum neuen Tennis-König ernannt: "Wimbledon feiert einen neuen spanischen König", hieß es da zum Beispiel. Oder: "Alcaraz neuer König von Wimbledon."

Gefeiert wurde er im Stadion übrigens auch von Spaniens richtigem König, Felipe VI. (gesprochen: dem Sechsten). "Ich habe zweimal vor Ihnen gespielt. Beide Male habe ich gewonnen", rief ihm Carlos Alcaraz zu. "Ich hoffe, Sie kommen öfter."