Drei Touchdowns: Henry stoppt den Lauf der Bills

Ein alles überragender Derrick Henry hat den Siegeszug der Buffalo Bills im Monday Night Game der NFL gestoppt.

Ab in die Endzone: Derrick Henry (li.) von den Titans. Getty Images

Nach vier Siegen am Stück hat es die Bills also mal wieder erwischt. Bei den Tennessee Titans unterlag das Team um Quarterback Josh Allen (35/47, 353 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception) knapp mit 31:34 und gab dabei eine 31:24-Führung nach dem dritten Viertel noch aus der Hand.

Entscheidender Mann auf dem Feld war Running Back Derrick Henry, der im zweiten Abschnitt gar über 76 Yards erfolgreich war. Drei Minuten vor dem Ende drehte Henry mit einem 13-Yard-Run in die Endzone den Spieß dann endgültig um. Laut "Stats Perform" ist er erst der zweite Spieler der NFL-Historie, dem es in den ersten sechs Partien gelang, drei oder mehr Touchdowns in einer Partie zu erzielen.

Beide Mannschaften haben nun vier Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Während die personell geschwächten Titans (während des Spiels verletzten sich gleich vier Spieler), für die QB Ryan Tannehill bei einer Interception 216 Yards Raumgewinn durch seine Pässe (18/29) verbuchte, in der AFC South an der Spitze stehen, führt Buffalo die AFC-East-Division an.

Allen rutscht beim vierten Versuch aus

In der Schlussphase hatten die Bills noch einmal die Chance, mit einem Field Goal zum Ausgleich zu kommen. Gäste-Coach Sean McDermott ließ den vierten Versuch aber ausspielen, bei dem noch drei Yards bis zur Endzone und damit zum Sieg zu überbrücken waren. Spielmacher Allen rutschte jedoch weg, sodass sich am Ausgang nichts mehr änderte.