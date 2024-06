Tendoglous Sirtaki-Show - Thiam und Jacobs überzeugen

Bei der Leichtathletik-EM in Rom gab es am Samstag einen spektakulären EM-Hattrick im Weitsprung, während beim 100-m-Sprint der Männer und im Siebenkampf zwei Olympiasieger brillierten. Der Tag im Überblick...

Weltmeister und Olympiasieger Miltiadis Tendoglou hat am Samstag mit einer spektakulären Flugshow bei der Leichtathletik-EM in Rom seinen EM-Hattrick im Weitsprung perfekt gemacht. Im Stadio Olimpico verwies der Grieche mit EM-Rekord von 8,65 m Mattia Furlani aus Italien, der mit 8,38 m einen U-20-Weltrekord aufstellte, und den Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer (8,31) auf die Plätze zwei und drei.

Tendoglou fehlten lediglich 30 Zentimeter, um den bereits 33 Jahre alten Weltrekord von Mike Powell (USA) zu überbieten. Fakt ist: Der Grieche befindet sich in blendender Form, was er auch in seinen weiteren Sprüngen zeigte. Der neue und alte Europameister legte schon im ersten Versuch mit 8,42 m vor und glänzte neben seiner Siegerweite mit weiteren Versuchen von 8,49 m, 8,45 m sowie im letzten Durchgang nochmals auf 8,65 m. Der 26-Jährige, der in Berlin 2018 und 2022 in München Europameister geworden war, scheint bereit für die am 26. Juli startenden Olympischen Sommerspiele in Paris.

Bester Deutscher war Luka Herden, der auf 8,01 m kam und den erst dritten 8-Meter-Sprung seiner Karriere bejubeln durfte - die Weite reichte für Platz sieben. Simon Batz (7,65 m) verpasste als Neunter den Endkampf, während Maximilian Entholzner (7,89) in der Qualifikation ausschied.

100 m der Männer: Jacobs und zwei Deutsche im Finale

Olympiasieger Marcell Jacobs ist erneut Europameister über 100 Meter. Der Titelverteidiger gewann das Finale am Samstagabend in 10,02 Sekunden vor seinem italienischen Landsmann Chituru Ali, der 10,05 Sekunden sprintete. Dritter wurde der Brite Romell Glave in 10,06 Sekunden. Owen Ansah aus Hamburg belegte in 10,17 Sekunden Platz fünf. Robin Ganter aus Mannheim qualifizierte sich zwar ebenfalls für den Endlauf, verpasste ihn aber wegen muskulärer Probleme nach dem Halbfinale.

Deutsche Diskuswerferinnen gehen leer aus - Elkasevic dominiert

Die deutschen Diskuswerferinnen sind ohne Medaille geblieben. Als Beste belegte Claudine Vita aus Neubrandenburg am Samstag mit 62,65 Metern den sechsten Platz. 2022 in München war die 27-Jährige noch EM-Dritte. Shanice Craft aus Halle, die schon dreimal EM-Bronze holte, belegte mit 61,73 Metern Rang sieben. Marike Steinacker blieb mit 59,72 Metern nur der zwölfte und letzte Platz. Die Olympia- und EM-Zweite Kristin Pudenz war in Rom nicht am Start.

Ihren schon siebten EM-Titel nacheinander sicherte sich die Kroatin Sandra Elkasevic, die bis zu ihrer Hochzeit unter ihrem Mädchennamen Perkovic startete. Elkasevic setzte der Konkurrenz mit 67,04 Metern gleich im ersten Versuch die Siegesweite vor. Die Niederländerin Jorinde van Klinken, die am Freitag schon EM-Silber im Kugelstoßen gewonnen hatte, wurde mit 65,99 Metern erneut Zweite. Bronze holte Liliana Ca aus Portugal mit 64,53 Metern.

Siebenkampf: Thiam stark - Deutsche abgeschlagen

In guter Form zeigte sich auch Olympiasiegerin Nafissatou Thiam, die sich im Siebenkampf zum dritten Mal in Folge die EM-Krone aufsetzte. Die zweimalige Weltmeisterin dominierte die Konkurrenz und gewann am Ende mit einem Meisterschaftsrekord von 6848 Punkten - 213 Zähler trennten die Belgierin von der zweitplatzierten Französin Auriana Lazraq-Khlass (6635). Thiams Landsfrau Noor Vidts (6596) gewann Bronze. Die deutschen Athletinnen spielten bei der Medaillenvergabe keine Rolle, Vanessa Grimm bestritt als nur eine von drei angetretenen DLV-Starterinnen alle sieben Disziplinen. Die 27-Jährige erreichte mit 6036 Punkten Platz elf.