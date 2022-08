Ten Hags F-Wort, Neville fassungslos: Manchester United gegen Liverpool nicht wiederzuerkennen

War das der Befreiungsschlag für Manchester United? Im energiegeladenen Old Trafford besiegt der Rekordmeister den Erzrivalen Liverpool - und das verdient. Erik ten Hag bringt danach sogar einen Moderator in Verlegenheit.

Sky-Sports-Moderator Dave Jones musste sich bei den Zuschauern für die Sprachwahl entschuldigen. "They can fucking play good football", hatte ten Hag über die Vorstellung seines Teams beim 2:1-Erfolg über den FC Liverpool befunden, dem ersten gegen den Erzrivalen seit März 2018. Das hatte - mit Verlaub - schon länger niemand mehr über ein Manchester-United-Team gesagt.

Nach der in allen Belangen unterirdischen Vorstellung beim 0:4 in Brentford war United im Old Trafford am Montagabend nicht wiederzuerkennen, trat wie ausgewechselt auf. "Ich bin komplett fassungslos, ich hätte das nicht für möglich gehalten", war nicht nur TV-Experte Gary Neville begeistert. Welche Erklärung hatte ten Hag? "Wir können über die Taktik reden, aber es geht nur um die Einstellung. Es gab Kommunikation, Kampfgeist - und dann siehst du, was du erreichen kannst."

Mehr als doppelt so viele Sprints wie in Brentford - Der Funke springt auf die Fans über

Mickrige 95,6 Kilometer war United als Team bei der Vorführung in Brentford gelaufen, gegen Liverpool waren es 113,8. Hinzu kamen mit 155 mehr als doppelt so viele Sprints wie beim Spiel zuvor (65). Der Funke sprang auf die Fans über, die jede Grätsche, jede Klärung feierten und eine spürbare Einheit mit dem Team formten, wie schon länger nicht mehr. Auch die Spieler, allen voran der starke Lisandro Martinez, pushten sich nach Rettungstaten immer wieder gegenseitig.

"Ich wollte eine andere Herangehensweise, eine andere Einstellung und das haben sie heute aufs Feld gebracht", lobte ten Hag, betonte aber auch: "Das war nur ein Anfang. Wir müssen noch viel gelassener spielen und gefährlicher sein. Aber als Mannschaft auftreten und einen guten Spirit haben: Das haben wir heute gesehen."

Allerdings auch gegen ein Liverpool-Team, das vor allem in der Abwehr mehrfach komplett neben sich stand. Symbolhaft, wie James Milner nach dem ersten Gegentor durch Jadon Sancho auf Abwehrchef Virgil van Dijk losging. "Liverpool war defensiv absolut schockierend", befand Reds-Legende Jamie Carragher bei "Sky Sports". Die Gäste waren von zahlreichen Ausfällen geplagt. Dass Jürgen Klopp Milner im Mittelfeld den Vorzug vor Fabinho gab, sorgte jedoch für einige Verwunderung. Im Nachhinein war es sicher keine gute Entscheidung.

Für ManUnited könnte die Vorstellung nach dem katastrophalen Start ein Wendepunkt sein, auch weil sie Offensivkräften wie Sancho und Marcus Rashford (erstes Pflichtspieltor seit sieben Monaten) neues Selbstvertrauen eingehaucht haben könnte. "Das müssen wir in jedem Spiel bringen, nicht nur gegen Liverpool", weiß allerdings auch ten Hag, dessen Team am Samstag (13.30, LIVE! bei kicker) beim FC Southampton beweisen muss, dass der Sieg vom Montag mehr als ein Strohfeuer war.

Maguire und Ronaldo auf der Bank: Ten Hags Maßnahmen gehen auf

Dass er vor großen Entscheidungen nicht zurückschreckt, bewies der Niederländer am Montag, als sich Kapitän Harry Maguire, Nationalspieler Luke Shaw und Superstar Cristiano Ronaldo auf der Bank wiederfanden. Seine Maßnahmen fruchteten.

Im Abwehrzentrum lieferte Raphael Varane neben dem überragenden Martinez ein starkes Spiel ab, Tyrell Malacia machte seine Sache auf links ordentlich und Anthony Elanga, der für Ronaldo in die Startelf rückte, glänzte mit Pfostenschuss und Assist. Der enorm fleißige Bruno Fernandes agierte mit der Kapitänsbinde am Arm zudem wie ein echter Anführer.

Ein solcher soll auch Casemiro sein, der vor der Partie offiziell als Neuzugang vorgestellt wurde und den Erfolg von der Tribüne aus verfolgte. Weitere Transfers sollen bis Ende der Wechselperiode noch über die Bühne gehen.

Proteste gegen die Glazers halten an

Die Spannungen zwischen Fans und Klubbesitzern wird der Befreiungsschlag gegen Liverpool im Übrigen nicht überdecken. Vor dem Spiel hatten Tausende United-Fans an einem Protestmarsch teilgenommen, bei dem es diesmal friedlich zuging. Im Stadion waren "We want Glazers out"-Sprechchöre immer wieder lautstark zu hören, insbesondere bei der Casemiro-Vorstellung und nach den United-Treffern.