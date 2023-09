Ten Hags Andeutungen zu verbanntem Sancho

Erik ten Hag ringt mit der Kultur bei Manchester United. Jadon Sancho kann seine Verbannung offenbar jederzeit selbst aufheben.

Nach einer Länderspielpause, die es für Manchester United in sich hatte, wurde Erik ten Hags Pressekonferenz am Freitag mit Spannung erwartet. Der Trainer umschiffte die unangenehmen Themen - Jadon Sanchos Verbannung, Antonys Abwesenheit wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt - so gut es ging. Doch ein paar Botschaften hatte der Trainer mitgebracht.

"Es geht um strenge Linien", erklärte er ausweichend, als er immer wieder zur Situation um Sancho gefragt wurde, der bis auf Weiteres nur individuell trainieren darf. "Der Klub hat mich gebeten, einige Standards zu setzen, weil die Kultur vor der vergangenen Saison nicht gut war. Und das habe ich getan. Meine Aufgabe ist es, die Standards zu kontrollieren."

Nachdem er im Gastspiel bei Arsenal (1:2) nicht im Kader gestanden hatte, hatte Sancho ten Hag via X (vormals Twitter) attackiert und indirekt der Lüge bezichtigt, nachdem dieser die Nicht-Berücksichtigung mit mangelnden Trainingsleistungen begründet hatte. Den Post löschte der Ex-Dortmunder inzwischen, doch einer Verbannung entkam er nicht: Seriöse Medien wie "The Athletic" oder BBC berichten, Sancho habe eine Entschuldigung verweigert. Demnach darf er erst zurückkehren, wenn er dazu bereit ist.

Wann Antony zurückkehrt? "Keine Ahnung"

Ten Hag bestätigte das alles nicht, deutete aber an, dass es nicht Sanchos erstes Vergehen war. Bei den "strengen Linien" gehe es nicht darum, mal "einen Fehler" zu machen. "Es ist vielmehr ein ganzer Prozess, bevor man zu einem bestimmten Ergebnis kommt, bei dem es um strenge Linien geht. Wenn der Staff, die Spieler oder wer auch immer die Grenzen überschreitet, muss man streng sein, absolut."

Im wichtigen Heimspiel gegen Brighton, in dem ManUnited nicht schon die dritte Niederlage im fünften Spiel kassieren will, fehlt neben Sancho und den angeschlagenen Raphael Varane und Mason Mount auch Antony. Der Brasilianer ist weiterhin freigestellt, um private Angelegenheiten zu klären: Er sieht sich massiven Vorwürfen häuslicher Gewalt ausgesetzt, die er allesamt bestreitet. Wann er zurückkehrt? "Keine Ahnung", sagte ten Hag, der nur zu berichten hatte: "Er ist enttäuscht, aber er ist okay."