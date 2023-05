Ten Hag stellt Klubrekord ein und hält emotionale Rede nach Schlusspfiff

Erik ten Hag sorgte in seiner Debütsaison für frischen Wind bei Manchester United. Nach dem letzten Ligaspiel und vor dem Pokalfinale wandte sich der Trainer mit einer packenden Ansprache im Old Trafford an Fans und Spieler.

United-Coach Erik ten Hag gab nach dem Schlusspfiff eine Ansprache im Mittelkreis des Old Trafford. AFP via Getty Images

Als Vorteil hatte ManUnited-Coach Erik ten Hag es Anfang der Woche bezeichnet, die zwei letzten Premier-League-Partien in dieser Saison im Old Trafford zu bestreiten. "Das ist unser Zuhause, unsere Festung", erklärte der Niederländer, der sich den Red Devils im vergangenen Sommer nach viereinhalb Jahren bei Ajax Amsterdam angeschlossen hatte.

Nur Meister City war zu Hause stärker als die Red Devils

Und in der Tat, der entscheidende Heimsieg für das Champions-League-Ticket gegen Chelsea (4:1) am Donnerstag sowie das jüngste 2:1 gegen Fulham bestätigten die Worte des 53-Jährigen, dem es damit gleichzeitig gelang, in seiner Debütsaison einen Klubrekord einzustellen. Mit dem 27. Sieg im Old Trafford egalisierten ten Hag und seine Mannschaft die Bestmarke an Heimsiegen in einer einzelnen United-Saison, die Trainerlegende Sir Alex Ferguson mit Spielern wie Laurent Blanc, Roy Keane oder David Beckham in der Spielzeit 2002/03 aufgestellt hatte.

Während der englische Rekordmeister in der Liga diese Saison lediglich die fünftmeisten Punkte im fremden Stadion einfuhr (27), überzeugte United vor eigenem Publikum also umso mehr und holte nach Meister und Stadtrivale City (52) die zweitmeisten Zähler bei Heimspielen (48). Mit einer Endplatzierung in den Top 4 hätte sich der Großteil der Anhängerschaft vor Saisonstart wohl zufrieden gegeben, insbesondere nach der für United-Verhältnisse mehr als durchwachsenen Vorsaison (58 Punkte, Platz sechs).

Ten Hag mit emotionaler Rede vor Fans und Mannschaft

Dass mit ten Hag und dem Carabao-Cup-Gewinn Ende Februar auch die sechsjährige Titel-Durststrecke geendet hatte, ließ letzte Kritiker des Coaches vorerst vollends verstummen. Für die Red Devils ist die Saison allerdings bekanntlich noch nicht vorbei - ein weiterer Pokalgewinn ist noch möglich. Nach dem letzten Heimspiel nutzte der Coach deshalb nicht nur die Gelegenheit, sich per Stadionmikrofon bei den Anhängern "für die Saison, den Beitrag, die Rückendeckung und die Unterstützung" über die gesamte Spielzeit zu bedanken, sondern stimmte sowohl Fans als auch Spieler auf das anstehende FA-Cup-Endspiel gegen Stadtrivale ManCity ein.

"Wie man im Sport sagt: Es ist noch ein Spiel zu spielen", startete der Cheftrainer seinen Appel, auf den Applaus und beistimmende Gesänge von den Zuschauerrängen folgten. "Die Spieler werden alles geben, um Manchester City zu schlagen und ihr (die Fans, Anm. d. Red.) werdet alles geben. Ich bin mir sicher, dass wir eine wirklich gute Chance haben, den Pokal zurück ins Old Trafford zu holen", lauteten die abschließenden Worte ten Hags.

City träumt vom Triple - Antony wohl rechtzeitig fit

Am kommenden Samstag, den 3. Juni, wird sich dann zeigen, ob die Motivationsrede des Coaches einen spürbaren Einfluss auf seine Mannschaft hat. Dass man im Wembley gewinnen kann, bewiesen die Red Devils beim Ligapokalfinale gegen Newcastle in diesem Jahr bereits. Und auch das letzte direkte Aufeinandertreffen mit den Citizens - nämlich am 20. Spieltag zu Beginn des Jahres - hatte die Truppe von ten Hag für sich entschieden.

Nichtsdestotrotz: Um gegen den Nachbarn und amtierenden Meister erneut zu triumphieren, wird United nicht weniger als ein absoluter Sahnetag genügen. Hoffnung macht vor dem Duell mit dem Stadtnachbarn, der sieben Tage später im Champions-League-Finale antritt und damit weiterhin die Chance aufs Triple hat, das mögliche Comeback von Antony. Der Brasilianer hatte sich gegen Chelsea am Sprunggelenk verletzt, laut ten Hag bestehe jedoch eine "gute Chance, dass er für das Finale zur Verfügung stehen wird."