Ten Hag rüffelt seine Spieler - Liverpools CL-Hoffnung geplatzt?

Manchester United hat im Kampf um die Champions League zwei wichtige Punkte liegengelassen und Trainer Erik ten Hag in Rage versetzt. Für den FC Liverpool wird das aber kaum reichen.

Acht Punkte Vorsprung und noch mindestens ein Spiel gegenüber den Verfolgern in der Hinterhand: Über diese Tabellenkonstellation könnte sich Manchester United im Kampf um ein Champions-League-Ticket an diesem Freitagmorgen freuen - wenn im Auswärtsspiel bei den Tottenham Hotspur ein wenig früher abgepfiffen worden wäre. Doch stattdessen musste Trainer Erik ten Hag laut werden.

"Einige haben gedacht, 90 Prozent würden reichen", schimpfte der Niederländer mit seiner Mannschaft, nachdem diese beim formschwachen Konkurrenten nach einem 2:0-Vorsprung doch nur 2:2 gespielt hatte. "Ich weiß, dass wir keine Roboter sind und Müdigkeit ein Thema ist, aber wenn man für Manchester United spielt, muss man jedes Mal alles geben. Das ist die Basis."

United, im Vorjahr Sechster, steuert in der ersten Saison unter ten Hag zwar immer noch klar auf Kurs Königsklasse, hat nun aber weiterhin "nur" sechs Zähler mehr als der Fünfte Tottenham und muss aufpassen, am Ende einer kräftezehrenden Saison nicht noch einzubrechen. "Wir haben den schlimmsten Spielplan der Premier League, und das wird sich auch nicht ändern", sagte ten Hag, der mit seinem Team unlängst knapp im Europa-League-Viertelfinale gescheitert war und das FA-Cup-Finale erreicht hatte.

Umso ärgerlicher war die Aufholjagd der Spurs durch die Treffer von Pedro Porro (56.) und Heung-Min Son (79.). "Wir haben ein bisschen den Fuß vom Gas genommen, das war unser Problem", so ten Hag. Das sei in den letzten Spielen auch schon teilweise so gewesen. "Wir haben den Fokus verloren und deswegen Tore zugelassen."

Zumindest die Europa League hat Liverpool selbst in der Hand

Für den FC Liverpool, der nach drei Siegen hintereinander zum Endspurt ansetzt, war das Remis der beiden Europapokal-Rivalen nicht schlecht, und doch sind die leisen Champions-League-Hoffnungen am Donnerstagabend wohl endgültig geplatzt: Newcastle löste die Aufgabe beim FC Everton mit 4:1 souverän und festigte den dritten Platz.

Zwar hat die derzeit siebtplatzierte Elf von Trainer Jürgen Klopp zumindest den fünften Platz und damit die Europa-League-Qualifikation selbst in der Hand, weil sie noch ein Nachholspiel zu absolvieren hat und außerdem noch auf Tottenham und den Sechsten Aston Villa trifft. Zu United fehlen aber immer noch sieben Punkte (bei einem mehr absolvierten Spiel), auf Newcastle neun.