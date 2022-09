Ten Hag muss sich entscheiden: Große Aufgabe für Casemiro?

Bei Stadtrivale und Meister City könnte ein erstarktes Manchester United einen echten Achtungserfolg landen. Vieles wird wohl von Neuzugang Casemiro abhängen.

Ein Hauptgrund, warum sich Lionel Messi in seinen letzten Clasicos in Barcelona nur noch selten zum großen Matchwinner aufschwingen konnte, hatte acht Buchstaben: Casemiro. Kaum einer versteht es so wie der fünfmalige Champions-League-Sieger, der den Wechsel von Real Madrid auf die Insel durchaus überraschend vollzog, in den Regionen vor der Abwehr aufzuräumen, Druck von der eigenen Viererkette zu nehmen.

Allein gegen alle?

Das dürfte sich am Sonntagnachmittag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) auch sein neuer Trainer Erik ten Hag vom 30-jährigen Brasilianer wünschen, der im Manchester-Derby mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Premier-League-Startelf-Debüt geben wird. Und weil der Coach vor dem Dilemma steht, entweder Co-Abräumer Scott McTominay neben Casemiro zu stellen, dann aber das offensivere Mittelfeld der erfolgreichen vergangenen Wochen mit Christian Eriksen und Bruno Fernandes aufzulösen, könnte auf den wahrscheinlich alleinigen Sechser Casemiro eine große Aufgabe zukommen.

Eine Aufgabe, die nicht nur sieben Buchstaben hat. Denn die Skyblues bestehen ja nicht nur aus Tormaschine Erling Haaland, gegen den Casemiro wohl selten direkt spielen wird. Sie besiegen ihre Gegner oft schon durch erdrückende Dominanz im Mittelfeld, in dem Kevin De Bruyne, Bernardo Silva oder Ilkay Gündogan alles und jeden an die Wand spielen können. Von Casemiro wird erwartet, genau das immer wieder zu unterbinden, um auch gefährliche Gegenstöße einzuleiten.

Maguire außen vor - Rashford wird wohl fehlen

Die deutlich verbesserte Defensive - inzwischen meist ohne Kapitän Harry Maguire - war zuletzt der wohl größte Faktor dafür, dass die Red Devils ihre jüngsten vier Ligaspiele allesamt gewonnen haben. Zwei 1:0-Siege waren dabei (gegen Southampton und Leicester), drei Tore gelangen United nur gegen Tabellenführer Arsenal - einem balldominanten, aufrückenden Gegner, der sich anschließend hatte auskontern lassen. Hier kommt Casemiro ins Spiel. Und eigentlich auch Konterstürmer Marcus Rashford (zwei Tore gegen Arsenal), der gegen City aber höchstwahrscheinlich ausfallen wird.