Ten Hag lobt Maguire-Ersatz Varane - und gibt keine Garantien

Manchester United hat Liverpool mit 2:1 bezwungen und einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Trainer Erik ten Hag sprach anschließend über die Bedeutung von Teamspirit und verriet, warum Harry Maguire draußen blieb.

Im Sommer lief noch alles gut aus Sicht von Manchester United, vor allem die gute Vorbereitung ließ hoffen - unter anderem wurde beim Debüt von ten Hag als United-Trainer Liverpool mit 4:0 geschlagen. Doch dann wurde es ernst und die Red Devils legten einen fürchterlichen Start hin.

Einem 1:2 gegen Brighton folgte ein 0:4 in Brentford. "Die ersten zwei Spiele in die Hose gegangen - und das deutlich", sagte ten Hag nach dem vielumjubelten 2:1-Triumph über den FC Liverpool bei "Sky". Vor allem das Spiel in Brentford hatte den Coach sauer gemacht, wie er offen zugab.

Der Grund: In Brentford stimmte die Laufleistung ganz und gar nicht. "Wenn man nicht läuft, kann man kein Spiel gewinnen. Mit Ball, ohne Ball, man muss laufen. Wenn ein Gegner viel mehr läuft und mehr Siegeswillen hat, dann kann ich das nicht verkraften. Das ist dann nicht meine Mannschaft - und das müssen sie kapieren", so der 52-Jährige, der sich nun aber zufrieden mit der Leistung gegen die Reds zeigte.

Zur Strafe für den schlechten Start gab es für die Mannschaft Laufeinheiten. Ein Maßnahme, die offenbar gefruchtet hat, wenn man sich die Laufbereitschaft gegen Liverpool anschaut: Nach überschaubaren 95,6 Kilometern in Brentford spulte United gegen den Erzrivalen 113,8 Kilometer ab. "Die Mentalität war heute hervorragend", lobte ten Hag seine Schützlinge und betonte, dass mannschaftliche Geschlossenheit "immer die Basis ist, um Spiele zu gewinnen".

Die Intensität in der Premier League ist brutal Erik ten Hag

Neben dem guten Teamspirit waren aber auch andere Aspekte wichtig, wie die gute Organisation. United stand gut gestaffelt, gab sich hinten kaum einmal eine Blöße und schaffte es, den erstklassig besetzten Angriff der Liverpooler im Zaum zu halten. Ein Grund dafür war auch Raphael Varane, der überraschenderweise anstelle von Kapitän Harry Maguire in der Startelf gestanden hatte und seinen Job exzellent erledigte.

Varanes Auftritt bedeute aber nicht, dass der Franzose jetzt dauerhaft in der Viererkette gesetzt sei. "Manche Positionen haben wir doppelt besetzt, wie in der Innenverteidigung", erklärte ten Hag und betonte, dass nächste Woche wieder anders aufgestellt werden könnte. Denn: "Die Intensität in der Premier League ist brutal, da müssen wir einem Spieler auch mal eine Pause geben. So wie heute Maguire."