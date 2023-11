Ten Hag lobt Bruno Fernandes für Elfmeter-Geste

Neben Arsenal und Aston Villa gehörte auch Manchester United zu den Gewinnern des Premier-League-Wochenendes. Nach dem 3:0 über Everton erhielt Kapitän Bruno Fernandes ein Sonderlob.

Per Fallrückzieher bescherte Alejandro Garnacho am Sonntagabend der Premier League das schönste Tor seit langem. Nach Manchester Uniteds 3:0-Auswärtssieg beim FC Everton hob Trainer Erik ten Hag aber explizit auch die Entstehung des zwischenzeitlichen 2:0 hervor - obwohl es sich dabei erst mal um einen ganz normalen Elfmeter handelte: Marcus Rashford ließ in der 56. Minute Jordan Pickford keine Chance.

Ten Hags Lob betraf allerdings weniger den Schützen als denjenigen, der bewusst nicht geschossen hatte. Kapitän Bruno Fernandes, in der Regel eine sichere Bank aus elf Metern, hatte den Ball demonstrativ Rashford überreicht. "Ich hatte das Gefühl, Marcus brauchte Selbstvertrauen und sein Tor", erklärte der Portugiese später. "Ich war mir sicher, dass er verwandeln würde."

Bruno Fernandes: "Nach dem Elfmeter war Marcus nicht mehr zu bremsen"

Rashford, in der vergangenen Saison noch der überragende Offensivmann der Red Devils, hatte bis zum Sonntag in zwölf Pflichtspielen erst einmal getroffen und galt vielen als Sinnbild des holprigen Saisonstarts seiner Mannschaft. Kommt er nun wie der Rekordmeister, der fünf seiner letzten sechs Ligaspiele gewonnen hat, in Form?

Bruno Fernandes' Geschenk nahm er jedenfalls dankend an, und dieser meinte: "Stürmer und Flügelstürmer wollen Tore, brauchen Tore. Ich finde, nach dem Elfmeter war Marcus nicht mehr zu bremsen und hätte es mit jedem aufnehmen können."

Ten Hag, der Harry Maguire vor der Saison die Binde abgenommen und Bruno Fernandes übergestreift hatte, befand: "Man sieht, was für ein großartiger Kapitän Bruno ist. Diese Führungsstärke braucht man als Mannschaft." Rashford habe das Tor "sehr" benötigt.

ManUnited hat plötzlich die Spitze im Blick

Während sich Manchester City und Liverpool beim 1:1 am Samstag gegenseitig einen Sieg verwehrt hatten und Tottenham am Sonntag auch dem neuen Tabellenvierten Aston Villa 1:2 unterlag, verkürzte ManUnited den Rückstand auf die Champions-League-Ränge auf vier Punkte; selbst Spitzenreiter Arsenal hat "nur" sechs mehr.

Erst einmal aber gilt die volle Konzentration dem Gastspiel bei Galatasaray am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und dem Vorhaben, trotz erst drei Punkten und Platz vier in der Bayern-Gruppe A in der Champions League zu überwintern. Auf Rashford wird ten Hag dabei nicht setzen - der Angreifer mit den nun zwei Saisontoren wurde nach seiner Roten Karte in Kopenhagen (3:4) für ein Spiel gesperrt.