Ten Hag hadert mit der Chancenverwertung: "Müssen gnadenloser werden"

Manchester United ist ordentlich in den Liga-Alltag zurückgekehrt. Trotz des 3:0 gegen Nottingham haderte Erik ten Hag aber mit der Chancenverwertung.

Mit einem überzeugenden 3:0 gegen Aufsteiger Nottingham Forest ist Manchester United nach der Weltmeisterschaft in den Premier-League-Alltag zurückgekehrt. Bei der vorletzten Partie im Kalenderjahr 2022 sorgte ein Doppelschlag von Marcus Rashford (19.) und Anthony Martial (21.) schnell für klare Verhältnisse. Die Red Devils waren dominant, ließen aber viele Chancen liegen und belohnten sich dann kurz vor Schluss dennoch: Fred markierte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den dritten Treffer.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Erik ten Hag nach der Partie. "Ich bin glücklich mit den drei Toren - es hätten sogar noch mehr sein können - und wir haben zu Null gespielt. Deswegen glaube ich, dass wir eine gute Rückkehr nach der Pause geschafft haben", sagte der Trainer nach der Partie. Mit dem Chancenwucher, den sein Team besonders nach dem Seitenwechsel betrieb, haderte der 52-Jährige dennoch.

Ich habe in der Kabine angesprochen, dass wir mehr Tore machen müssen. Erik ten Hag

"Ich habe in der Kabine angesprochen, dass wir mehr Tore machen müssen. Wir haben so viele Chancen kreiert, schaffen es dann aber erst kurz vor Schluss, den dritten Treffer zu erzielen." Angesprochen waren damit besonders Antony sowie die beiden Torschützen Rashford und Martial, die allesamt große Chancen zur Entscheidung liegen ließen. "Unsere Spieler können treffen, das kann man sehen. Rashford, Martial oder Bruno Fernandes - sie alle können Treffer erzielen, aber wir müssen gnadenloser sein", erklärte ten Hag.

Kommt ein neuer Stürmer?

Schaut sich Manchester United im kommenden Transferfenster (Start: 1. Januar) deshalb nach einem neuen Stürmer um? Nach der Vertragsauflösung von Cristiano Ronaldo fehlt im Kader der Red Devils ein echter Neuner. "Ich bin von der Qualität unseres Kaders überzeugt, wir können es mit jedem Team aufzunehmen", sagte ten Hag, der dann aber doch einlenkte.

"Wir sind auf der Suche nach einem Offensivspieler - einem Stürmer. Diese Verstärkung wäre bei den vielen Spielen, die wir derzeit absolvieren, wichtig. Wir wollen schließlich in allen Wettbewerben bis zum Schluss kämpfen", so der Trainer weiter. Als Kritik an seinem Offensivpersonal wolle er das aber nicht verstehen. Es gebe keine Verteidigung, die es gerne mit seiner Angriffsreihe aufnehmen wollen würde.