Ten Hag greift weiter durch - Rashford verrät seinen Regelverstoß

Aus disziplinarischen Gründen bestraft Erik ten Hag seinen Toptorjäger Marcus Rashford - und erhält Applaus von seinem Team. Manchester Uniteds Trainer schärft weiter sein Profil.

"Besser spät als nie", twitterte Marcus Rashford zusammen mit einem Uhr-Symbol und einem Smiley - da konnte er schließlich schon wieder lachen. Manchester Uniteds Toptorjäger schoss seine Mannschaft am Silvestertag mit seinem sechsten Saisontor zum 1:0-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers, nachdem er zunächst auf der Bank hatte schmoren müssen.

Der Grund: Rashford hatte ein Teammeeting versäumt. "Ich war ein bisschen zu spät", verriet der englische Nationalspieler nach dem Spiel, "ich habe verschlafen." Erst zur Pause ließ Trainer Erik ten Hag seinen formstärksten Spieler deshalb auf den Rasen. "Ich war enttäuscht, nicht zu spielen, aber ich verstehe es." Sein Regelverstoß sei "ein Fehler" gewesen aber einer, "der passieren kann". "Ich denke, wir können einen Schlussstrich darunter ziehen und weitermachen."

Vielleicht war das teilweise ein Problem in der Vergangenheit, dass manche mit solchen kleinen dummen Sachen davongekommen sind. Luke Shaw

Dass ten Hag auch für Rashford keine Ausnahme machte, kam in der Mannschaft gut an. "Bei einem Topklub muss es genau so sein", befand Luke Shaw, der schon seit Sommer 2014 bei United spielt. "Die Leute können nicht machen, was sie wollen, und vielleicht war das teilweise ein Problem in der Vergangenheit, dass manche mit solchen kleinen dummen Sachen davongekommen sind."

Ten Hag, seit dieser Saison United-Cheftrainer, scheint mit dieser Kultur Schluss gemacht zu haben. "Der Trainer berücksichtigt das alles. Wie man heute gesehen hat, spielst du nicht, wenn du die Standards nicht einhältst", so Shaw weiter, der gleichzeitig auch Rashford lobte: "Er ist momentan wirklich gut drauf. Er ist sehr selbstbewusst, sehr positiv, sehr glücklich. Er ist Weltklasse und könnte einer der besten Spieler der Welt sein, wenn er so weitermacht. Hoffentlich schafft er das."

Ten Hag griff schon bei Garnacho und Cristiano Ronaldo durch

Ten Hag hatte nicht erst bei Cristiano Ronaldo bewiesen, dass die teaminternen Regeln für ihn unantastbar sind. Die inzwischen verabschiedete Klubikone war vorübergehend suspendiert worden, weil sie bei einem Spiel seine Einwechslung verweigert hatte und stattdessen unabgesprochen in die Kabine verschwunden war. Auch der 18-jährige Youngster Alejandro Garnacho, der Rashford in Wolverhampton zunächst ersetzte, hatte bei der Asien-Tour im Sommer nicht spielen dürfen, nachdem er zu zwei Besprechungen zu spät gekommen war.

"Jeder muss unsere Standards und Regeln einhalten", sagte ten Hag, der nicht nur sportlich dabei ist, sein Profil im Old Trafford zu schärfen. "Wir müssen konsequent sein. Das erwarte ich auch auf dem Platz, sonst können wir keinen Erfolg haben." Rashford habe "die richtige Antwort gegeben. Als er reinkam, war er hellwach und quirlig. Und er hat ein Tor geschossen."