Ten Hag erinnert sich: "Wir können Bayern dominieren"

Bei Manchester United, dem gegen den FC Bayern das europäische Aus droht, macht aktuell kaum etwas Hoffnung. Trainer Erik ten Hag hat dennoch etwas gefunden - ein Spiel im September.

Große Vergleiche etwa zum legendären Champions-League-Finale 1999 lohnen sich kaum, wenn der FC Bayern am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Old Trafford antritt. Zum einen ist es natürlich nur ein Gruppenspiel, zum anderen sind die Vorzeichen völlig unterschiedlich: Der deutsche Rekordmeister steht bereits als Gruppensieger fest und hat sportlich nichts mehr zu gewinnen, der englische Rekordmeister hingegen hat im Hinblick auf seine europäische Saison sogar alles zu verlieren.

Das ständige Auf und Ab eines Spitzenklubs, der gegenwärtig keiner mehr ist, hat die Red Devils am Samstagnachmittag zu einer mächtig verpatzten Generalprobe geführt. Die 0:3-Heimniederlage gegen Bournemouth schockte zwar - und überraschte doch nicht. Aber wie lässt sich dieser Niedergang aufhalten, der den Tabellen-Sechsten der Premier League in hohem Bogen aus dem alljährlichen Favoritenkreis auf den Henkelpott befördert hat?

McTominay ist Uniteds bester Torschütze

Am Montag vor Uniteds europäischem "Endspiel" sollte Scott McTominay Antworten auf derlei Fragen finden, der als Mittelfeldspieler bester Torschütze seiner Mannschaft ist (sechs Treffer in 17 Spielen) und noch zu den wenigen Profis gehört, die regelmäßig Normalform erreichen. Der 27 Jahre alte Schotte sprach über Spieler und Trainer gleichermaßen.

"Zunächst ist das die Verantwortung der Spieler", meinte McTominay, "das wissen wir Spieler selbst." Er räumte zwar ein, dass United im Verlauf der vergangenen Jahre immer wieder über "außergewöhnliche Spieler" verfügt hatte, allerdings sei erst aktuell eine Phase, in der es sich so anfühle, als habe die Mannschaft auch die richtigen Charaktere zusammen. Diverse Experten widersprachen zuletzt energisch. Die Ergebnisse ja irgendwie auch.

Auf Trainer Erik ten Hag wollte McTominay die Schuld jedenfalls nicht abgewälzt wissen, zumal seit dem Abgang von Sir Alex Ferguson vor inzwischen zehneinhalb Jahren selbst große Namen wie Louis van Gaal oder José Mourinho in dieser Funktion dem einst gewohnten Niveau kaum nahegekommen waren. Zwischenmenschlich würde es der Niederländer zudem besser machen als manch Vorgänger, so McTominay.

"Es ist einfach nicht so, dass es mit ihm etwas toxisch geworden ist, wie es mit anderen Trainern gewesen war", entgegnete der Leistungsträger üblichen "Kabine verloren"-Gerüchten. Er sprach gar für die ganze Mannschaft und meinte: "Die Jungs stehen hinter dem Trainer, und das wird auch so bleiben." Obwohl auch ten Hag - trotz des League-Cup-Titels im Februar - aus der Fehlentwicklung der vergangenen Jahre augenscheinlich nicht ausbrechen kann.

Ten Hag erinnert an das Spiel in München

Und der Trainer selbst? Der übte sich vor dem Showdown gegen einen FC Bayern, der nach dem 1:5 in Frankfurt etwas geradezurücken hat, in Optimismus: "In München haben wir in Phasen sehr gut gespielt", erinnerte sich der 53-Jährige an das wilde 3:4 im September. "Wir können Bayern dominieren", glaubt ten Hag, "wenn wir nicht wieder vermeidbare Fehler machen." Genau das kriegt Manchester United aber seit Jahren nicht abgestellt.