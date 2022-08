"Temporeich und flexibel einsetzbar": RWE nimmt Wiegel unter Vertrag

Rot-Weiss Essen rüstet seine Defensive weiter auf: Der Aufsteiger verpflichtet Andreas Wiegel, der die Verantwortlichen im Probetraining überzeugte.

Rot-Weiss Essen kassierte in den ersten sechs Partien bereits 15 Gegentore - die meisten der Liga. Daher verstärkt sich der Aufsteiger mit einem weiteren Abwehrspieler: Nachdem Felix Götze am gestrigen Montag an der Hafenstraße unterschrieb, verpflichteten die Essener kurz vor Schluss des Transferfensters auch Andreas Wiegel. Der Rechtsverteidiger, dessen Vertrag bei BFC Dynamo im Sommer ausgelaufen war, überzeugte die Verantwortlichen im Probetraining: "In den Trainingstagen konnte er durch seinen Fitnesszustand überzeugen. Gemeinsam haben wir uns daher schnell für eine Verpflichtung entschieden", wird RWE-Sportdirektor Jörn Nowak in der Pressemitteilung zitiert.

Nowak ist sich sicher, dass der routinierte Neuzugang für Sicherheit und Stabilität sorgen wird. Allerdings überzeugte der 31-Jährige nicht nur mit seiner Erfahrung und seinen defensiven Qualitäten, sondern auch mit seinen Vorstößen ins Angriffsspiel: "Wir gewinnen einen temporeichen sowie flexibel einsetzbaren Spieler, der sowohl seine Aufgaben in der Defensive zuverlässig erledigt als auch offensiv Gefahr ausstrahlen kann", erläuterte Essens Coach Christoph Dabrowski.

Rückkehr ins Ruhrgebiet

Für Wiegel ist es eine Rückkehr ins Ruhrgebiet. Der Abwehrspieler stand im Seniorenbereich schon für die Revierklubs MSV Duisburg und Schalke II auf dem Platz. Für die erste Mannschaft der Königsblauen absolvierte er auch eine Pflichtpartie: Beim 3:0 Erfolg bei Maccabi Haifa setzte der Verteidiger in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer den Schlusspunkt. "Er kennt die Region und das Arbeiten in einem Traditionsverein bestens", stellt auch Jörn Nowak fest.

Der Aufsteiger ist für den gebürtigen Paderborner die siebte Station im Profibereich. Unter anderem kennt er Felix Bastians aus der gemeinsamen Zeit beim belgischen Erstligisten SK Beveren (Saison 2020/21). Nachdem Wiegel in der Relegation zur 3. Liga mit Dynamo gegen Oldenburg gescheitert war, schafft er mit seinem Wechsel nun doch den Sprung in Liga drei. "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Die Mannschaft und das Trainerteam haben mich in den bisherigen Trainingseinheiten super aufgenommen", erklärt der Neuzugang, der sich freut, dass es endlich losgeht - vielleicht schon am Freitagabend im Heimspiel gegen Aue (19 Uhr, LIVE! bei kicker).