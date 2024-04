Tempomacher und Provokateur: So verdient sich Bayers Tella ein Extralob

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Union Berlin darf Bayers Nathan Tella mal wieder von Beginn an spielen und schwingt sich sofort zum wichtigen Faktor auf. Der Schienenspieler macht Tempo und wird zum effektiven Provokateur.

Es ist in den zurückliegenden Wochen und Monaten schon vielfach besprochen worden: Bayers Xabi Alonso kann sich auf seine Profis verlassen. Sie ärgern sich zwar, wenn ein Kollege den Vorzug erhält, logisch. Doch wenn sie gebraucht werden, sind sie in den allermeisten Fällen da, bringen ihre Stärken ein. Nathan Tella diente am Samstag nur als neuerlicher Beweis.

In den vergangenen drei Pflichtspielen hatte der 24-Jährige auf der Bank starten müssen, war lediglich als Joker auf den Platz gekommen und einer dieser Härtefälle gewesen, die Xabi Alonso allwöchentlich moderieren muss. Als ihn Leverkusens Trainer fürs Spiel bei Union Berlin nun allerdings mal wieder in die Startelf notierte, da rechtfertigte Tella diese Nominierung, schwang sich zum wichtigen Offensivfaktor auf - und nutzte seine Chance.

Tella stellt Unions Gosens vor viele Probleme

Schienenspieler Tella belebte seine rechte Seite, zeigte sein Tempo, seine Fähigkeiten im Eins-gegen-eins und seine Übersicht. Es war Tella, der in der 15. Minute zielgenau auf Borja Iglesias flankte. Und es war Tella, der den Ball in der 28. Minute clever in den Rückraum zu Alejandro Grimaldo ablegte. Das sowohl der eine als auch der andere Spanier nicht zum 1:0 für den Fast-Meister trafen, lag letztlich nicht mehr in Tellas Hand.

"Über rechts", lobte Bayers Mittelfeldstratege Granit Xhaka anschließend, "hat er sehr viel Dampf gemacht." Robin Gosens hatte einige Probleme mit Leverkusens Tempomacher. Und weil Unions Defensivmann bereits früh die Gelbe Karte sah, reifte der Plan, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen. "Nathan hat die Schnelligkeit", sagte Xhaka, "also wollten wir noch einmal provozieren, sodass er die Gelb-Rote Karte bekommt."

Extralob von Xabi Alonso

Und siehe da: Provokateur Tella zog kurz vor der Pause zum wiederholten Mal an Gosens vorbei und konnte nur mit einer zu spät angesetzten Grätsche gestoppt werden. Unions Nummer 6 musste vom Platz und Bayer war fortan ein Mann mehr. Ein "wichtiger Moment" (Xabi Alonso) für die Werkself, die wenig später den einzigen Treffer des Tages erzielte. Klar: "Wenn man kurz vor der Halbzeit in Überzahl gerät und in Führung geht", sagte Xhaka, "macht es die zweite Halbzeit ein bisschen einfacher."

Tella hatte an diesem 1:0-Erfolg dementsprechend gewichtigen Anteil - und verdiente sich ein Extralob. "Er hat sehr gut gespielt", sagte Xabi Alonso. "Nathan ist immer gefährlich in Eins-gegen-eins-Situationen". Und wie er Gosens attackiert habe, sei "sehr gut" gewesen. Kurzum: Er verdiene es zu spielen - genauso wie Jeremie Frimpong.

Bei Union musste Tella mit Krämpfen vom Platz

Frimpong ist bekanntlich der Platzhirsch auf der rechten Seite ist. Daher muss Tella, der es zudem weiter vorne kann, wöchentlich auf seine Chance hoffen. Klar ist: Bei Union konnte der gelernte Außenstürmer erneut für sich werben. Und: Dass er in Berlin nach 79 Minuten vom Platz musste, hatte keinen dramatischen Grund. Nach all seinen Sprints plagten ihn lediglich Krämpfe. Xabi Alonso wird also weiterhin auf ihn setzen können. Tella steht bereit, wenn er gebraucht wird.