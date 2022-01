"Tempo und Passschärfe": Bandowskis neuer Anlauf bei Steinbach Haiger

Lange war es ruhig um Jannik Bandowski, der Abwehrspieler nimmt nun einen neuen Anlauf. Beim TSV Steinbach Haiger.

24 Zweitligaspiele für 1860 München und den VfL Bochum, 43 Drittligapartien für Borussia Dortmund II und die SpVgg Unterhaching - Bandowski kann reichlich Erfahrung vorweisen. Immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen stockte die Karriere des 27-Jährigen im Sommer 2021, in Unterhaching erhielt er kein neues Vertragsangebot. Nun will Bandowski wieder durchstarten: Bei Steinbach Haiger hat er einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Beim Südwest-Regionalligisten konnte sich Bandowski im Training eine Woche präsentieren - und er wusste zu überzeugen. "Jannik hat uns in den letzten Tagen mit seinem Tempo und seiner Passschärfe absolut überzeugt und gezeigt, warum er bisher in höheren Ligen unterwegs war. Wir freuen uns, dass er nun Teil der Mannschaft ist“, begründete TSV-Geschäftsführer Matthias Georg die Verpflichtung.

Endlich wieder auf dem Platz

"Es ist ein schönes Gefühl, wieder Teil einer Mannschaft zu sein. Es hat Spaß gemacht, am Dienstag nach so langer Zeit endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Von daher freue ich mich sehr auf die kommenden Monate beim TSV. Ich will mithelfen, dass wir in den restlichen Spielen in Liga und im Pokal so erfolgreich wie möglich sind", erklärte Bandowski.