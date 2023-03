Tempo und Finesse: Kleiner Fingerzeig für Bamba

In Abwesenheit einiger Stammspieler und Leistungsträger dürfen sich zurzeit Nachwuchsspieler im Profitraining des BVB zeigen. Einer davon: Samuel Bamba - auch wenn er nicht komplett neu dabei ist.

Voll ist der Dortmunder Trainingsplatz derzeit nicht. Zwölf Spieler sind auf Länderspielreise, darunter in Emre Can, Nico Schlotterbeck, Marius Wolf, Jude Bellingham, Raphael Guerreiro, Sebastien Haller und dem nachnominierten Niederländer Donyell Malen wichtige Leistungsträger der vergangenen Wochen. Zudem fehlen Trainer Edin Terzic einige Profis verletzungsbedingt, unter anderem Keeper Gregor Kobel, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jamie Bynoe-Gittens und Youssoufa Moukoko.

Es ist die Zeit, in denen sich Talente aus der U 19 und etwas gestandener Drittliga-Spieler aus der U 23 bewähren dürfen. Beim öffentlichen Training am Dienstag stand unter anderem Samuel Bamba mit auf dem Platz und durfte sich mit den verbliebenen Profis um Mats Hummels und Marco Reus messen. Kein Neuland für den 19-Jährigen, der bereits bei der Asienreise des BVB im vergangenen Jahr erste Spuren hinterlassen hatte und in den drei Spielen dort drei Treffer erzielte.

Zwei Dinge fehlen Bamba noch

Gerade angesichts der derzeit fehlenden Adeyemi und Bynoe-Gittens passt der schnelle Außen gut in den Trainingskader, Tempo, Finesse und Dribblingstärke bringt er ebenfalls mit. Wie er das zusammen auf den Platz bringen kann, musste zuletzt die U 19 von Paris St. Germain leidvoll erfahren. Im Achtelfinale der Youth League erzielte das Eigengewächs nach einem Solo über seine rechte Seite und einem erfolgreichen Haken in die Mitte den Ausgleich, der die jungen Dortmunder erst ins dann erfolgreiche Elfmeterschießen brachte.

Profi-Trainer Edin Terzic werden die Qualitäten Bambas bekannt sein, kaum ein Bundesliga-Coach kennt sich so gut im eigenen Nachwuchs aus wie der 40-Jährige, der vergangene Saison noch als Technischer Direktor an der Schnittstelle zwischen Jugend und Senioren gearbeitet hat. Auch Terzic weiß deswegen aber sicher, dass es Bamba bei allem Talent noch an der so wichtigen Konstanz fehlt, das auch abrufen zu können. Auch die Effektivität, seine vielen Dribblings und Sprints konsequenter in Tore umzuwandeln, fehlt dem U-Nationalspieler oftmals noch.