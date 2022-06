"Tempo und Dynamik": Froese unterschreibt in Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden verstärkt sich mit Kianz Froese. Der 26-jährige Mittelfeldspieler und zweimalige kanadische Nationalspieler kommt vom TSV Havelse und erhält einen bis 2024 datierten Zweijahresvertrag.

Kianz Froese absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 32 Drittligaspiele für Havelse, erzielte fünf Tore und bereitete weitere sechs Treffer direkt vor (kicker-Durchschnittsnote: 3,23).

"Besonders gefährlich in den Übergangsmomenten"

"Kianz wird für viel Tempo und Dynamik in unserer Offensive sorgen", wird Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW, in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist besonders gefährlich in den Übergangsmomenten und kann auf verschiedenen Positionen in der vorderen Reihe spielen. Das alles macht ihn zu einer absoluten Bereicherung für unser Mittelfeld."

Der in der kubanischen Hauptstadt Havanna geborene zweimalige Nationalspieler Kanadas bringt die Erfahrung von 61 Partien (sieben Tore) in der 3. Liga und 74 Einsätze in der Regionalliga (17 Tore) mit.

Bevor Froese 2017 nach Deutschland zu Fortuna Düsseldorf wechselte, hat er unter anderem in der Major League Soccer für den Vancouver Whitecaps FC gespielt.