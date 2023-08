Tempo oder Technik? Der Final-Fokus liegt auf Salma und James

Zwei der talentiertesten jungen Fußballerinnen der Welt stehen im WM-Finale besonders im Fokus - vielleicht aber gar nicht in der Startelf.

Sowohl die Engländerinnen als auch die Spanierinnen werden im WM-Finale auf eine Spielerin hoffen, die im Halbfinale gar nicht in der Startaufstellung stand.

England begrüßt Lauren James zurück, die im Achtelfinale gegen Nigeria für einen Tritt die Rote Karte gesehen hatte und seither gesperrt zuschauen musste. In Spanien erwartet man inzwischen Wunderdinge von Teenager Salma Paralluelo, die sich zur Super-Jokerin gemausert hat.

James: Fünf Torbeteiligungen in einem Spiel

Die 21 Jahre alte James hat sich durch ihren Blackout samt folgender Sperre wohl um ein statistisches Fabel-Turnier gebracht, allein beim 6:1-Sieg in der Gruppenphase gegen China traf die Angreiferin des FC Chelsea zweimal selbst und bereitete drei weitere Tore vor.

James, deren Bruder Reece die rechte Außenbahn bei Chelseas Männern beackert, kam im Turnierverlauf bisher hinter den Spitzen zum Einsatz und tat von dort aus eigentlich das, wonach ihr gerade war. Eine absolute Offensiv-Allrounderin, über die Bruder Reece behauptet: "Sie hat eine bessere Technik als so mancher Premier-League-Spieler."

Während James besonders durch ihre Ballfertigkeit überzeugen kann, stellt Barca-Angreiferin Salma ihre Gegnerinnen mit ihrer irrsinnigen Geschwindigkeit vor schier unlösbare Aufgaben. Die 19-Jährige war früher Leichtathletin - eine herausragende 400-Meter-Läuferin. "Wenn sie sich für die Leichtathletik entschieden hätte, wäre sie mit Sicherheit in ein Olympia-Finale gekommen", war sich ihr ehemaliger Trainer Felix Laguna im "The Athletic"-Interview sicher.

Ein Startelf-Einsatz könnte Salma weniger wirkungsvoll machen

Nun spielt Champions-League-Siegerin Salma aber nur noch Fußball, wurde mit der spanischen U 17 und U 20 bereits Weltmeister und hat - jeweils von der Bank - in Viertelfinale und Halbfinale beim aktuellen Turnier je einen wichtigen Treffer für die Spanierinnen erzielt.

Es ist - neben dem Abschluss, worin beide stark sind - vor allem eine besonders herausragende Fähigkeit, durch die zwei der spannendsten jungen Fußballerinnen derzeit das WM-Finale in Sydney am Sonntag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) prägen und sogar entscheiden könnten. Weil sich das englische Team in den vergangenen Spielen aber immer mehr gefunden hat und Salmas Dynamik als Jokerin womöglich wertvoller ist als von Beginn an, könnten beide im wichtigsten aller Spiele erneut zuschauen müssen. Vorerst.