Tempelmann hatte "sofort extrem viel Bock auf Schalke"

Eben noch im Flugzeug, nun schon auf dem Platz: Am Donnerstagabend war Lino Tempelmann ins Trainingslager nachgereist, bei der Vormittagseinheit am Freitag mischte er bereits mit. Anschließend stellte sich Schalkes Neuer in einer Medienrunde vor.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill (Österreich) berichtet Toni Lieto

Am Donnerstag berichtete der kicker exklusiv von der bevorstehenden Verpflichtung Lino Tempelmanns, am Freitagvormittag folgte die offizielle Bestätigung des FC Schalke 04. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der neue zentrale Mittelfeldspieler bereits in Mittersill, bei der Einheit am Vormittag mischte er schon mit. Der 24-Jährige absolvierte hauptsächlich individuelle Übungen.

"In den letzten 24 Stunden hat sich viel ereignet", sagte Tempelmann in einer Medienrunde im Anschluss. Da er in der bisherigen Vorbereitung weitgehend außen vor war, sei es "von der Trainingssteuerung her" sinnvoll, nun erst noch "Schritt für Schritt" vorzugehen. Gleichwohl soll die vollständige Integration ins Training "so schnell wie möglich" erfolgen.

In den vergangenen beiden Jahren war Tempelmann an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen, dort brachte er sich in insgesamt 66 Einsätzen auch offensiv gut ein (sechs Tore, acht Vorlagen). Bei seinem Stammverein SC Freiburg besaß er noch einen bis 2024 gültigen Vertrag, Schalke zahlt eine Ablöse in Höhe von einer halben Million Euro.

"Als das Interesse von Schalke kam, war für mich schnell klar, dass ich da extrem viel Bock drauf hätte", sagt Tempelmann. "Dann sind wir in die Gespräche eingestiegen und konnten sie recht schnell finalisieren. Ich kann mich sehr gut mit allem identifizieren. Leider spielt dieser große Klub jetzt in der 2. Liga, er gehört aber definitiv in die erste."

Tempelmann soll die direkte Rückkehr mit ermöglichen. Der 24-Jährige hätte gerne die Nummer 6 oder 8 auf dem Rücken getragen, doch beide sind an Neuzugang Ron Schallenberg und Ex-Kapitän Danny Latza vergeben. Nach dem Abschied von Rodrigo Zalazar, den die Königsblauen in diesen Stunden für sechs Millionen Euro an den SC Braga verkaufen, war nun die 10 frei - Tempelmann hat sie sich sofort geschnappt. Und das, obwohl er auf dieser Position gar nicht spielen wird.

Er fühlt sich als Achter "sehr wohl", unter Umständen soll er auch als offensiver ausgerichteter Sechser eingesetzt werden. "Hauptsache im Zentrum", sagt Tempelmann, der seine "Dynamik und den Offensivdrang mit dem Ball am Fuß" als Stärken nennt.

Tempelmann teilt sich in Mittersill ein Zimmer mit Ibrahima Cissé, der nach seiner Afrika-Cup-Teilnahme mit Mali noch Urlaub hatte, inzwischen aber ebenfalls ins Übungscamp nachgereist ist. Cissé war in das Training am Freitag sofort integriert - es war die letzte Übungseinheit der Schalker im Trainingslager. Die Mannschaft reist zwar erst am Sonntag im Morgengrauen ab, bestreitet am Samstag jedoch ein Testspiel gegen Gornik Zabrze (15.30 Uhr).

Cissé wird dabei im Aufgebot stehen, Tempelmann nicht. Der Ex-Nürnberger soll sein Debüt für Schalke, so der Plan, erst eine Woche später (22. Juli, 13.30 Uhr) gegen Twente Enschede geben. Dies ist die Generalprobe vor dem Ligastart beim Hamburger SV.

Prominentester Profi im Kader von Gornik Zabrze ist Lukas Podolski. Gerald Asamoah kennt den Weltmeister von 2014 noch bestens aus gemeinsamen Zeiten bei der Nationalmannschaft, beide waren 2006 Protagonisten des "Sommermärchens" in Deutschland, als die DFB-Auswahl Dritter wurde. "Ich freue mich immer, Poldi zu sehen", sagt Schalkes Leiter der Lizenzspielerabteilung vor dem Test gegen die Polen. "Er und ich stehen in regelmäßigem Kontakt."