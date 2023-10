Tella über Xabi Alonsos Anruf und das Privileg, unter Henry zu spielen

Nathan Tella ist ein Spätentwickler. Doch der 24-Jährige, der bislang nur in der Championship für Furore sorgte, möchte unter Xabi Alonso den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Leverkusens Trainer wäre nicht der erste prominente Lehrmeister für den Angreifer.

Will den nächsten Entwicklungsschritt gehen: Nathan Tella. IMAGO/Revierfoto

Dass sich Nathan Tella im Sommer für Bayer 04 als neuen Klub entschieden hat, lag auch an Xabi Alonso. Wie viele andere Zugänge unterstreicht der Stürmer die Bedeutung des Leverkusener Trainers für seine Entscheidung: "Ich habe darauf geschaut, was am besten für meine Entwicklung ist, und es ist offensichtlich: Xabi Alonso ist eine Legende dieses Spiels. Wenn jemand wie er dich anruft, kannst du das Telefon nicht durchklingeln lassen."

Xabi Alonso ist der zweite Superstar, der Tellas Karriere prägen soll, nachdem Thierry Henry ihn 2015/2016 im Arsenal-Nachwuchs trainierte. Der Franzose war für den Arsenal-Fan in der Nachwuchsschmiede der Gunners Vorbild und Coach in einem.

"Als Jugendlicher habe Ich zu Thierry Henry aufgeschaut. Glücklicherweise durfte ich unter ihm spielen. Das war der erste Moment, in dem ich gespürt habe, worum es im Fußball geht: Du arbeitest so hart, hast die Gelegenheit mit einem Vorbild zu spielen, du schaust zu deinem Idol auf", erklärt er dieses Schlüsselerlebnis.

Erfahrungen, die ihn weitergebracht haben. "Ich war sehr privilegiert, unter ihm zu spielen, ich habe jede Gelegenheit genutzt, mit ihm zu sprechen, über Entscheidungen - im Fußball und im Leben. Das war sehr hilfreich für mich", schwärmt der vielseitige Angreifer.

Tella will Nationalspieler werden

Der Spätentwickler, der erst in der vergangenen Saison als Leihspieler beim FC Burnley in der Championship den Durchbruch als Profi schaffte, möchte nun von Xabi Alonsos Wissen profitieren. Lernen ist angesagt, auch um sich seinen Traum zu erfüllen, Nationalspieler zu werden.

Allerdings nicht für England. "In den vergangenen drei, vier Jahren habe ich festgestellt, dass Nigeria für mich ein wichtiger Teil meines Lebens darstellt. Ich war mein ganzes Leben ein Londoner Junge, aber wenn ich die Gelegenheit bekommen würde, für Nigeria zu spielen, wäre ich mehr als happy", erklärt er, fügt allerdings demütig an: "Ich weiß aber, dass ich mir das erst verdienen muss." Mit Xabi Alonso hat er dafür nach Thierry Henry den zweiten passenden Lehrmeister.