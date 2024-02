Tella trifft und begeistert - oder: Demut kommt vor dem Knall

Er ist Leverkusens teuerster Einkauf dieser Saison. Nach einiger Anlaufzeit liefert Nathan Tella auch, wie als Doppeltorschütze beim 2:0 in Darmstadt. Nicht nur deshalb regnet es Lob von allen Seiten.

Granit Xhaka ist ein Mann der klaren Worte. Glaubt der 31-Jährige, etwas ansprechen zu müssen, dann tut er es auch. Gerade, direkt, unmissverständlich. Nicht, um irgendjemanden zu gefallen, sondern der Sache wegen. Folglich besitzen die Worte von Leverkusens Chef-Denker Gewicht.

Dementsprechend hoch ist das Lob des Mittelfeldspielers einzuordnen, das dieser an Matchwinner Nathan Tella nach dem 2:0-Sieg in Darmstadt verteilte, bei dem es der 24-Jährige mit seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga richtig krachen ließ.

"Er ist ein Junge, der brutal viel arbeitet, der ein Riesen-Profi ist" adelte Xhaka den nigerianischen Nationalspieler, der vergangenen Saison noch auf Leihbasis seine Tore für den englischen Zweitligisten FC Burnley erzielte und bei Bayer sich gefühlt von Tag zu Tag verbessert.

Tella kopiert seine ersten Bundesligatore

In Darmstadt war der rund 20 Millionen teure Angreifer, der vom FC Southampton kam, zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr ein spielentscheidender Faktor. "Wir schon gegen Leipzig ist er sehr gut ins Spiel gekommen", urteilte Xhaka über Tellas Startelf-Debüt in der Bundesliga. Nachdem dieser beim 3:2-Sieg in Leipzig als Joker den 1:1-Ausgleich erzielt hatte, traf er jetzt doppelt zum Sieg.

Dabei kopierte er seinen Treffer aus dem Topspiel im Januar: Hereingabe Grimaldo, Tor Tella - einziger Unterschied: Gegen RB hatte Tella am langen Pfosten per Fuß getroffen, in Darmstadt per Kopf.

Sein zweiter Treffer am Samstag hatte Ähnlichkeit mit dem ersten seiner nun vier Bundesligatore für Bayer 04: In Darmstadt knallte der Angreifer, der auch diesmal wieder als Schienenspieler eingesetzt wurde, den Ball mit 110 km/h unter die Latte ins kurze Eck. Bei seinem Premierentreffer gegen Union Berlin hatte er ebenfalls aus halbrechter Position die Reißfestigkeit des Tornetzes oben im kurzen Eck geprüft.

Rolfes: "Ausdruck seiner Entwicklung"

Tellas Leistung sei "Ausdruck seiner Entwicklung über die letzten Monate", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes. Als der Profi Ende August verpflichtet wurde, hatte er erstmal taktischen Nachholbedarf, zeigte sich aber extrem lernwillig. "Er hat das nicht nur gesagt, sondern er war es auch - das ist entscheidend", betont Rolfes die Einstellung des Spielers.

"Er ist ein hervorragender Typ, arbeitet sehr viel, wird mit jeder Woche sicherer, fühlt sich immer wohler, lernt dazu", urteilt der Manager und ordnet dem Einwechselspieler eine hohe Bedeutung zu: "Nathan ist ein ganz wichtiger Spieler für das Gefüge, gibt immer Gas im Training."

Er hat immer eine super Einstellung, eine gute Energie, ist immer positiv. Jetzt ist er dabei, wenn wir ihn brauchen. Xabi Alonso über Nathan Tella

Xhaka, Rolfes und auch Xabi Alonso - alle loben Tella. "Nathan hat sehr, sehr gut gespielt", erklärte Leverkusens Trainer zu dessen Leistung und ordnete dessen Entwicklung seit dem Sommer so ein. "Es war normal, dass er Zeit gebraucht hat, um sich hier anzupassen an die Bundesliga und einen neuen Verein. Aber er hat immer eine super Einstellung, hat eine gute Energie, ist immer positiv. Jetzt ist er immer dabei, wenn wir ihn brauchen. Er hat jetzt mehr Klarheit, was wir wollen."

Zudem verfügt der schnelle Angreifer über einen guten Instinkt. Xabi Alonso sagt: "Er hat in Burnley viele Tore geschossen. Er ist nicht immer, aber oft im richtigen Moment in der richtigen Position, um gefährlich zu sein und den zweiten Pfosten zu attackieren." Wie in Leipzig und wie jetzt in Darmstadt.

"Zwei Tore in einem Spiel sind nichts Neues für mich"

Und was sagt Tella selbst? Der bleibt ganz bescheiden. Der Sunnyboy möchte weiter lernen. Einzig beim Toreschießen ist er sich seiner Klasse bewusst. So stellte er mit einem gewinnenden Lächeln zu der Frage, ob er schon mal einen Doppelpack geschnürt habe, fest: "Ich habe auch schon zwei Hattricks erzielt, und ich habe schon dreimal doppelt getroffen - zwei Tore in einem Spiel sind nichts Neues für mich."

Um aber sofort anzufügen: "Aber es ist schön, für so einen Klub zu treffen. Das ist richtig gut. Wir haben hier viele richtig gute Spieler und ich bin glücklich ein Teil diese Mannschaft zu sein."

Umgekehrt ist das genauso. Weil Tella jetzt liefert, wenn er gefragt ist. Und sich wie am Dienstag, wenn die in Darmstadt geschonte Stammkraft Jeremie Frimpong im Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart wieder auf der rechten Schiene im 3-4-3 ran darf, ohne Murren auf die Ersatzbank setzen wird. Belegt Tella doch eindeutig die These: Demut kommt vor dem Knall!