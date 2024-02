Tella schwärmt von Xabi Alonso: "So smart und unglaublich"

Beim 3:0-Sieg gegen Bayern München zog Leverkusens Trainer Xabi Alonso unter anderem Nathan Tella aus dem Hut und überraschte mit Personal- und Systemwahl den Rekordmeister. Der Angreifer erklärt jetzt, warum die Rochaden des Basken so gut greifen.

Auch am Dienstagmittag hat Nathan Tella die Eindrücke vom Liga-Gipfel gegen Bayern München nicht abgelegt. "Das Spiel am Samstag war einer der Gründe, warum ich hierhergekommen bin und hier spielen wollte", schwärmte der Angreifer, "große Spiele gegen eine der besten Mannschaften der Welt und die Möglichkeit zu haben, in so einer aufregenden Mannschaft zu spielen."

In einer Mannschaft, die nun auch nach dem 31. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen ist. Dass dies so kam, lag auch an dem nigerianischen Nationalspieler, der nicht als einziger Akteur überraschend in die Elf gerückt war, quasi als zweite Spitze mit dem ebenfalls wieselflinken Amine Adli immer wieder die Tiefe bedrohte und die Münchner Abwehr vor Probleme stellte.

So trug der fast 20 Millionen Euro teure Zugang vom FC Southampton, der in der Vorsaison noch den FC Burnley als Leihspieler mit 17 Treffern in die Premier League geschossen hatte, nicht nur mit seiner Vorlage beim 2:0 zur nun klaren Tabellenführung des Werksklubs bei, der aktuell fünf Punkte vor den Münchner rangiert.

Tella: "Die Art und Weise macht es für uns alle sehr einfach"

Beim 3:0-Sieg gegen die Bayern war Tella ein Teil das Matchplans, den sich Trainer Xabi Alonso vorher zurechtgelegt hatte - und der trotz massiver Änderungen bei System und Personal sehr gut funktionierte. Doch wie klappt das so leicht, vom gewohnten 3-4-3 hin zu einem asymetrischen 4-2-3-1 bzw. 4-2-2-2 zu wechseln?

Tellas Antwort kommt einer Auszeichnung der Kategorie "Summa cum laude" für Xabi Alonso gleich, der bestmöglichen Note für eine Doktorarbeit. "Wenn man einen so smarten und unglaublichen Trainer wie ihn hat", erklärt der 24-Jährige, "kann er alles machen." Dabei betont der Spätentwickler die Fähigkeit des Basken, Inhalte simpel zu vermitteln. "Die Art und Weise, wie er seine Ideen rüberbringt, macht es für uns alle sehr einfach, es sofort zu verstehen."

Da Leverkusens Trainer gegen die Bayern nicht zum ersten Mal in dieser Saison einen besonderen Schachzug vollzog, hat sich zudem ein blindes Vertrauen in dessen Entscheidungen entwickelt. "Wir alle gehen mit dem Selbstbewusstsein in die Spiele, dass wir, egal wie wir aufgestellt werden, fähig sind, eine gute Leistung abzurufen", erklärt Tella, "und wir waren dazu fähig. Das ist ein gutes Gefühl."

Weil Xabi Alonsos Maßnahme die Bayern überraschte. Allerdings nicht nur die. So behielt Tella das Geheimnis der Aufstellung komplett für sich. "Das Spiel wurde in England von 'Sky' übertragen, meine ganze Familie konnte es sehen", berichtet der Sunnyboy mit breitem Grinsen, "aber ich habe ihnen nicht erzählt, dass ich beginnen werde. Das war eine schöne Überraschung für sie." Für die Bayern hingegen weniger.