Tella räumt mit Vorurteil auf: Wo die Bundesliga die Premier League schlägt

Bei Bayer 04 hat sich Nathan Tella im Jahr 2024 zu einer ernsthaften Alternative für die Startelf entwickelt. Die Favoritenrolle, die Leverkusen nach dem Sieg im Gipfeltreffen (3:0 gegen Meister Bayern) nun im Titelrennen einnimmt, lässt ihn kalt, die außergewöhnliche Stimmung in der heimischen Arena jedoch nicht.

Die Atmosphäre in der BayArena sorgt auch Tage nach dem Spektakel noch für ein Strahlen in den Augen von Nathan Tella. Der Engländer mit nigerianischen Wurzeln, der schon Anfang September bei seinem Bundesliga-Debüt gegen Darmstadt 98 (5:1) von der verrücktesten Stimmung gesprochen hatte, die er bislang erlebt habe, war natürlich auch nach dem 3:0-Sieg gegen Bayern München hin und weg.

"Jetzt war sie wahrscheinlich noch verrückter ...", urteilte Tella über die akustische Kulisse in der Arena. "Viele meiner Freunde waren hier. Sie haben gesagt: Das ist ganz anders als in England. Es ist so aufregend, die Fans sind unglaublich."

Womit das Vorurteil, die Atmosphäre in den Stadien der Premier League wäre die beste auf der Welt, aufgeräumt wäre. Muss es Tella doch wissen, der selbst ein glühender Anhänger des FC Arsenal ist, in dessen Nachwuchsakademie der 24-Jährige ausgebildet wurde.

Favoritenrolle in Sachen Meisterschaft? "Für uns ändert das gar nichts"

Zur Stimmung in der BayArena äußert sich der im Sommer für knapp 20 Millionen Euro vom FC Southampton gekommene Stürmer euphorisch. Wenn es um die Titelchancen von Bayer 04 geht, herrscht beim Werksklub aber eine ganz andere Haltung vor. Hier wird die Situation von den Profis sachlich nüchtern eingeordnet - trotz fünf Punkten Vorsprung und trotz des überzeugenden 3:0 gegen Bayern.

Die nicht nur relativ kontrollierten Leverkusener Statements in der Mixed Zone nach dem Sieg im Spitzenspiel begründet Tella einfach wie logisch. "Wir haben noch nichts gewonnen", sagt der Angreifer, "es ist gut, jedes Spiel zu gewinnen, aber wenn wir am Ende der Saison nichts dafür bekommen, was wir vorzeigen können, wäre alles umsonst. Das ist der Grund dafür."

Dementsprechend beeinflusst Tella auch die Favoritenrolle nicht, die Bayer 04 nun im Titelrennen innehat. "Für uns ändert das gar nichts. Wir wollen in jedem Spiel so gut wie möglich spielen. Wir freuen uns auf so ein Spiel wie am Samstag, spielen es, und danach schauen wir, was wir besser machen können und was wir gut gemacht haben. Und dann geht es ans nächste Spiel."

Tella auf der Überholspur

Einfach immer weiter machen. Egal, ob der Gegner FC Bayern oder wie am nächsten Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) 1. FC Heidenheim heißt. Während es aber für Bayer darum geht, den aktuellen Status zu wahren, ist Tella weiterhin dabei, den eigenen weiter zu verbessern.

In der Hinrunde nur in sechs Gruppenspielen in der Europa League und sowie beim Pokalspiel in Sandhausen in der Startelf, aber in der Liga ausschließlich als Einwechselspieler mit Kurzeinsätzen bedacht, hat der schelle Rechtsaußen 2024 einen großen Schritt gemacht. Als Joker und Torschütze beim 3:2 in Leipzig überzeugte er genauso auf der rechten Schiene im 3-4-3 wie beim 2:0-Sieg in Darmstadt, als er als Startelfspieler einen Doppelpack schnürte. Und auch gegen die Bayern trug sich Tella, der diesmal im Angriff begann, mit seiner Vorlage zum 2:0 in die Scorerliste ein.

Inzwischen hat sich der nigerianische Nationalspieler, der davon profitierte, dass er aus dem vorläufigen Aufgebot seines Landes für den gerade zu Ende gegangenen Afrika-Cup gestrichen worden war, zu einer echten Option für die Startelf entwickelt. Auch wenn er in Heidenheim wohl erstmal wieder auf der Ersatzbank sitzen dürfte, hat er grundsätzlich seine Chancen erhöht, künftig öfter persönlich für eine verrückte Stimmung in der BayArena zu sorgen.