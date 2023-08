Tella-Deal ist offiziell und macht Bayers Transfersommer perfekt

Mit Nathan Tella hat Bayer 04 seinen teuersten Einkauf in diesem Sommer perfekt gemacht. Der inklusive Boni mehr als 20 Millionen Euro teure Angreifer, der vom FC Southampton kommt, sorgt auf der Zugangsseite für einen perfekten Transfersommer.

Leverkusens teuerster Neuzugang in diesem Sommer: Nathan Tella. IMAGO/PPAUK

Am Freitag hatte der kicker darüber berichtet, dass sich die Anzeichen verdichten, dass der Deal kurz vor dem Vollzug steht. In der Nacht auf Freitag vermeldete dann England-Experte David Ornstein die Einigung zwischen den Klubs, nach der Bayer inklusive Boni 23 Millionen Euro für den 24-jährigen, vielseitig einsetzbaren Rechtsaußen Tella zahlen soll. Zudem soll sich Southampton eine Weiterverkaufsklausel gesichert haben. Am Sonntag verkündete Leverkusen den Transfer offiziell.

Mit einer Basisablöse, die bei 20 Millionen Euro liegen soll, ist der Engländer Leverkusens teuerster Zugang in diesem Sommer, was durchaus bemerkenswert ist. Schließlich erwies sich der Angreifer, der der Arsenal-Schule entstammt, in seiner Karriere als Spätzünder.

Nach zuvor nur 33 Einsätzen und einem Treffer in der Premier League, hatte der extrem schnelle Angreifer erst in der vergangenen Saison erstmals für Furore gesorgt: Für den FC Burnley schoss Leihgabe Tella 17 Tore in der Championship.

Leverkusens perfekter Transfer-Sommer

Doch in Leverkusen ist man natürlich von der Investition überzeugt. "Wir haben einen schnellen und torgefährlichen Außenspieler bekommen, der bereits ein Stück Erfahrung mitbringt, aber immer noch Entwicklungspotenzial hat", so Geschäftsführer Simon Rolfes. "Nathan verleiht unserer Offensive zusätzliche Variabilität, mit seinem Tempo und seiner fußballerischen Qualität wird er eine Bereicherung unserer Mannschaft sein."

Mit Tella hat Bayer 04 nun alle Einkäufe getätigt, die für diesen Sommer zwingend geplant waren. "Viele jüngere Spieler aus der Premier League haben in der Bundesliga eine Chance bekommen und konnten sich hier entscheidend verbessern", sagte Tella, der bei Bayer mit der Rückennummer 19 auflaufen wird. "Vor allem aber die Leverkusener Mannschaft ist natürlich der Grund für meine Entscheidung", sagt Tella. "Das ist ein beeindruckendes Team, das es in der Vorsaison bis ins Halbfinale der Europa League geschafft hat. Ich habe große Lust darauf, diesen Weg mit Bayer 04 fortzusetzen."

Und die Bilanz liest sich bei den Namen herausragend: Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Alejandro Grimaldo, Victor Boniface, Artur, Josip Stanisic, Torhüter-Talent Matej Kovar und eben Tella. Was die Einkaufsseite betrifft, dürfen die Geschäftsführer, Fernando Carro und Rolfes, jetzt schon auf einen perfekten Sommer zurückblicken.