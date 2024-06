Telekom zeigt EM-Tore an Bahnhöfen und Einkaufszentren fast in Echtzeit

Torclips werden während der EM 2024 auch auf digitalen Bildschirmen an Bahnhöfen und Einkaufszentren zu sehen sein - "nahezu in Echtzeit", verspricht die Telekom.

Wer sich während einer Partie bei der anstehenden EM an einem Bahnhof, in einem Einkaufszentrum oder auf einem U-Bahnsteig aufhält, muss nicht auf Clips der Tore verzichten. Wie die Telekom am Montagvormittag mitteilte, wird sie die Treffer aller EM-Spiele deutschlandweit auf über 5500 digitalen Bildschirmen von Ströer zeigen - und das "nahezu in Echtzeit".

"Wir bringen die EURO zu den Menschen. Und zwar dahin, wo sie sich gerade aufhalten", erklärt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland, das Vorhaben. Auch auf den rund 2000 Displays der Telekom-Shops werden die Torclips zu sehen sein.

Nach Angaben des Unternehmens, das via MagentaTV alle 51 Begegnungen der EURO 2024 live zeigen darf, werden die etwa 20 Sekunden langen Torclips mithilfe Künstlicher Intelligenz zusammengestellt. Diese wähle die relevantesten Szenen aus, passe die Länge an und identifiziere die notwendigen Formate für die unterschiedlichen Displays.

Die Clips werden viermal wiederholt

Die Telekom verspricht einen Zeitversatz von "maximal drei Minuten", in denen die Tore auf den Displays ausgestrahlt werden. Die Clips werden dann jeweils viermal wiederholt.

"Mit dieser Aktion erreicht der Fußball noch mehr Menschen in Deutschland: Etwa 44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, die Tor-Highlights nahezu in Echtzeit auf unseren Medien zu verfolgen", freut sich auch Richard Offermann, SVP Direct Client Sales Ströer Media Solutions: "Diese innovative Umsetzung wird erstmalig realisiert und wird zweifellos für eine enorme Aufmerksamkeit und Euphorie während der vier Turnierwochen sorgen."

Die EM beginnt am 14. Juni um 21 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Schottland in München (hier geht's zum Spielplan).