Telekom Veszprem mit zwei Personalentscheidungen

Der ungarische Top-Klub Telekom Veszprem gibt in diesen Tagen eine Kaderentscheidung nach der anderen bekannt. Nun ist klar, ob der Champions League-Teilnehmer in der Zukunft mit Rechtsaußen Vailupau und Kreisläufer Pechmalbec plant.

Mikita Vailupau hat seinen Vertrag bei Telekom Veszprem um zwei Jahre - also bis 2026 - verlängert. Der 28-jährige belarussische Rechtsaußen kam im Juli 2022 von Meshkov Brest nach Ungarn. Bislang hat Vailupau in dieser Saison 57 Tore in 15 Spielen erzielt. Während seiner Zeit in Veszprem traf er insgesamt 235 Mal in 63 Spielen.

Auch Dragan Pechmalbec wechselte im Sommer 2022 nach Veszprem. Der Verein hat von einer Option im Vertrag Gebrauch gemacht, sodass der 27-jährige Kreisläufer nun bis 2026 an Telekom Veszprem gebunden ist. Seit seinem Wechsel vom HBC Nantes (Frankreich) nach Ungarn hat er insgesamt 75 Spiele bestritten und dabei 248 Tore erzielt. In der aktuellen Saison kam er in allen 23 Pflichtspielen zum Einsatz und traf dabei insgesamt 83 Mal. Er und Vailupau wurden mit Veszprem bisher einmal ungarischer Meister, haben einmal den Pokal gewonnen und einmal die SEHA-League.