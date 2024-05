Telekom Veszprem gewinnt erstes Finale gegen Pick Szeged

In Ungarns Meisterschaft hat Telekom Veszprem das erste Finale gegen Pick Szeged vor heimischer Kulisse mit 35:28 (19:13) klar gewinnen. Bereits am Mittwoch stehen sich beide Teams erneut gegenüber, mit einem Heimsieg würde Szeged ein entscheidendes drittes Spiel erzwingen.

"Wir haben das Spiel sehr stark begonnen, wir haben eine gute Leistung gezeigt, vor allem in der Verteidigung. Unser Torwart war auch überall. Nach den Auswechslungen hatten wir schlechtere Momente, Phasen, in denen es so aussah, als ob es uns aus der Hand gleiten könnte, aber zum Ende der ersten Halbzeit haben wir unsere Form wiedergefunden", bilanzierte Veszprems Trainer Momir Ilic die ersten dreißig Minuten.

Nach einer frühen 9:3-Führung (12.) kämpfte sich Szeged bis auf ein Tor (14:13) heran, mit einem 5:0-Lauf in den letzten vier Minuten rückte Veszprem aber wieder die Kräfteverhältnisse zurecht.

"Den großen Unterschied haben wir uns selbst zu verdanken, denn wir haben gleich zu Beginn des Spiels einige Fehler gemacht. Dann haben wir es geschafft, zurückzukommen, waren auf ein Tor dran. Auf dem Spielfeld sind Dinge passiert, die meiner Meinung nach nicht zu einem Handballspiel passen, und das war das Ergebnis", ärgerte sich Krisztian Karpati.

Szegeds Coach räumte selbstkritisch ein: "Ich habe auch einen Fehler gemacht, ich hätte ein zweites Time-Out beantragen sollen, als wir mental zusammengebrochen sind. Veszprém ist eine sehr starke Mannschaft und in dem Moment, wo wir die Konzentration verlieren, überrennen sie uns und entscheiden das Spiel."

"In der Kabine haben wir darüber gesprochen, dass wir so weitermachen wollen wie vor der Pause, und das ist uns gelungen. Ich bin zufrieden, aber wir haben noch nichts erreicht, es wird nicht einfach sein, in Szeged zu gewinnen", so Ilic, dessen Team sich nach der Pause auf zehn Tore (28:18) absetzte und einen deutlichen Sieg ins Ziel brachte.

Neben Yahia Omar und Kentin Mahe wurde auch Andreas Nilsson vor der Partie verabschiedet. Omar Yahia (8/3) war Toptorjäger der Hausherren, Kentin Mahe und Ludovic Fabregas erzielen je fünf Treffer. Bei Szeged trafen Miguel Martins und Imanol Garciandia je sechs Mal.

Telekom Veszprem - Pick Szeged 35:28 (19:13)

Telekom Veszprem: Corrales, Jensen; Omar 8/3, Mahe 5/1, Fabregas 5, Remili 4, Vailupau 4, Casado 3, Kosorotov 3, Elisson 2, Nilsson 1, Sandell, Ligetvari, Vegh, Pechmalbec



Pick Szeged: Imsgard, Mikler, Martins 6/3, Garciandia 6, Frimmel 4, Mackovsek 4, Bodo 2, Sostaric 2, Banhidi 2, Jelinic 1, Szita 1, Gaber, Molina, Bombac, Tisza, Szilagyi



Zuschauer: 4.100 (Veszprem Arena)

Schiedsrichter: Gabor Hargitaj / Gabor Istvan Marko

Siebenmeter: 4/4 ; 3/4

Strafminuten: 4/8