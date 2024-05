Telekom-Sponsoringchef: "Wir können Analyse ebenso wie Unterhaltung"

Magenta TV zeigt als einziger deutscher Sender alle Spiele der Fußball-EM. Michael Hagspihl (61), Sponsoringchef der Telekom, erklärt im kicker-Interview, warum man einschalten sollte.

Während Julian Nagelsmann häppchenweise seinen Kader präsentierte, gab auch Streamingdienst Magenta TV in der vorigen Woche sein 36-köpfiges EM-Team rund um Hauptmoderator Johannes B. Kerner bekannt. Bei der Telekom verantwortlich für das EM-Programm ist Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships.

Herr Hagspihl, die Telekom engagiert sich in vielerlei Hinsicht bei der EM. Was sind die wesentlichen Bestandteile Ihres Engagements?

Wir sind offizieller nationaler Partner für Sponsoring, wir sind Partner für digitale Kommunikationsdienste und für die Medienrechte. Im Rahmen dieser Drei-Säulen-Partnerschaft ist die Telekom für die Vernetzung der zehn Stadien und aller Fan-Zonen in den Gastgeberstädten sowie der 24 Mannschaftsquartiere und Trainingszonen verantwortlich. Wir sorgen für einzigartige Fan-Momente.

Warum soll der Fan die EM auf Magenta TV schauen?

Wir haben zunächst mal alle 51 Spiele live, fünf davon exklusiv. Und wir bringen über die vier Wochen hinweg mit Abstand am meisten Fußball, auf drei eigenen Kanälen. Wenn an den finalen Gruppenspieltagen die Entscheidungen anstehen, wer ins Achtelfinale einzieht, verpassen Fans bei uns keine Sekunde. Denn wir zeigen als einziger Anbieter sechs Konferenzen. Zudem haben wir Angebote, die es bei anderen nicht gibt. Frisch, innovativ, tief in der Analyse und auch mal bunt - bei uns dreht sich alles um dieses Turnier.

Was zeichnet generell Ihre Berichterstattung aus?

Wir stellen die Nationalmannschaft der Sportberichterstattung. Mit Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Tabea Kemme oder Wolff Fuss - um nur einige zu nennen. Zudem hat Magenta TV die längste Sendestrecke. Während andere ihre Programme für Fußball frei räumen müssen, sind wir mindestens 90 Minuten vor den Spielen live auf Sendung, dazu einen Nachbericht, eine eigene Late Night Show und intensive Begleitung in den sozialen Medien.

Was ist neu im Vergleich zur WM 2022 in Katar?

Konkret sind bei diesem Turnier mit Shkodran Mustafi und Owen Hargreaves zwei Top-Experten mit internationaler Erfahrung neu an Bord. Mit dem "Studio Pille-Palle" werden Köln-Legende Jonas Hector und Schauspieler Fahri Yardim zum Abschluss ausgewählter Spieltage locker und leicht auf die Turniertage schauen. Diesen Mix aus sportlicher Expertise und leichteren Formaten macht Magenta TV aus. Wir können Analyse ebenso wie Unterhaltung. Sie sehen: Wie ein guter Bundestrainer sorgen auch wir für eine Mischung aus Bewährtem und Neuem - sowohl was die Personen als auch die Formate betrifft.

Ein Schwerpunkt der sportlichen Berichterstattung lag zuletzt auch im taktischen Bereich - wird dieser Trend fortgesetzt?

Bei uns bekommen die Zuschauenden viel mehr als das reine Spiel. Wir haben neben dem Hauptkanal und der Reaction Show mit Social- Media-Inhalten einen eigenen Taktik-Kanal. Jan Henkel hat ein 13-köpfiges Team um sich, um die jeweilige Taktik einfach zu erklären. Als Experten auf dem Taktik-Kanal sind beispielsweise Manuel Baum und Tim Borowski im Einsatz.

2022 wurde noch aus München gesendet - nun aus Köln. Warum?

Wir haben eine Partnerschaft mit RTL und nutzen die Gelegenheit, im Sitz der Kollegen in Köln-Deutz ein eigenes EURO-Studio zu betreiben. Bei zwölf von 51 Spielen werden unsere Übertragungen auch bei RTL zu sehen sein, die weiteren 39 Spiele produzieren wir ebenfalls in diesem "Sendestern".

Auch mit Sky gibt es eine Kooperation: Wie sieht diese aus?

Magenta TV zeigt sein EM-Programm in der Gastronomie und bei Public Viewings über Sky. Das heißt konkret: Für die Übertragungen in Tausenden Restaurants, Hotels und Kneipen mit Sky-Gastro-Abo werden die EM-Kanäle von Magenta TV auf den Receivern von Sky kostenfrei ausgespielt.

Die Telekom will sich bei der EM auch als Vorreiter für moderne Konnektivität präsentieren. Wie werden das die Zuschauer merken?

Glasfaser spielt auch bei diesem Turnier eine zentrale Rolle: Wir übertragen die Bilder, die um die ganze Welt gehen. Dafür binden wir das internationale Sendezentrum der UEFA, das IBC, in unser Netz ein. Es geht um redundante, hochresiliente Netzinfrastruktur für die TV-Bilder des Turniers. Wir sorgen auch dafür, dass alle - die Teams, die Fans, die gesamte Organisation - das beste Telekom-Netz nutzen können. Überall, wo sich Fußballbegeisterte während der Heim-EM aufhalten oder hinreisen werden, optimiert die Telekom ihr Mobilfunknetz. Im Fokus liegen dabei insgesamt 430 Orte. Neun der zehn EM-Stadien werden 5G auf der Highspeed-Frequenz 3,6 Gigahertz erhalten. Damit können die Nutzer mit Highspeed surfen und ihre Eindrücke direkt auf Social Media teilen.

Wie viele Menschen werden für Magenta TV bei der EM im Einsatz sein?

Die Redaktion umfasst allein 36 On-Air-Größen. Insgesamt sind wir über 100 Kolleginnen und Kollegen. Aber wie gesagt: Im Rahmen unserer Drei-Säulen-Partnerschaft sind viele weitere Menschen bei der Telekom mit den Vorbereitungen und der Umsetzung beschäftigt.

Welche logistische Herausforderungen stecken hinter so einer Turnier-Berichterstattung?

Die zugrunde liegende Technik in allen Stadien bereitzustellen, ist die große Herausforderung. Hieran arbeiteten bei der Telekom mehrere Hundert Menschen. Auch mit der Zusammenstellung und Vorbereitung des Teams, welches die Inhalte an die Zuschauer transportiert, beschäftigen wir uns seit über einem Jahr. Dazu kommen die Phasen für Werbung, Marketing, Fan-Projekte und Kooperationen. Auch für unser EM-Team gilt: Wir kommen in die heiße Phase.

Die Stimmung im Land ist für den Erfolg eines solchen Turniers auch entscheidend. Wie präsent wird Magenta TV unter den Leuten sein, um diese einfangen zu können?

Wir werden nicht nur aus dem Stadion heraus berichten. Es sind für uns Reporter im ganzen Land unterwegs, um alle Kanäle zu bespielen. Wir sind in den Fanzones unterwegs, im DFB-Quartier, in ganz Deutschland.

Vor dem Hintergrund der Diskussionen um die Regenbogenbinde bei der WM 2022 und aktuellen Konflikten und Kriegen in Ländern wie der Ukraine: Wie politisch darf eine Sportberichterstattung sein?

Zuallererst ist die Fußball-EM ein Sportfest. Die Menschen wollen Top-Sport sehen - weltweit hofft die UEFA auf rund fünf Milliarden TV-Zuschauer. Natürlich haben große Veranstaltungen dieser Art immer auch eine politische Komponente, die wir redaktionell abbilden werden. Die Telekom steht für Inklusion, Teilhabe und eine offene und friedliche Gesellschaft. Diese Werte sehen wir beim DFB gut abgebildet. Gesellschaftlich übernehmen wir Verantwortung, wie beispielsweise mit unserer Aktion gegen Hass im Netz oder indem wir uns für digitale Bildung einsetzen.

Was trauen Sie der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier zu und wer ist Ihr Lieblingsspieler?

Ich bin zuversichtlich, dass sie eine gute Rolle spielen wird. Viel wird vom Eröffnungsspiel gegen Schottland abhängen. Die Vorbereitungsspiele gegen die Niederlande und Frankreich haben gezeigt, zu was diese Mannschaft fähig ist. Zwei Spieler imponieren mir: Toni Kroos, weil er seit mehr als einem Jahrzehnt konstant Weltklasse liefert. Florian Wirtz, weil er der Spieler des Jahres in Deutschland ist und mit seinen gerade mal 21 Jahren Unfassbares leistet. Wenn die DFB-Elf in der Defensive Stabilität findet und es bei den beiden läuft, kann sie weit kommen.

Wenn Sie Bundestrainer wären: Wie würden Sie aufstellen? Ihre erste Elf bitte!

Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Kroos, Andrich, Musiala, Wirtz, Gündogan - Füllkrug

Wer wird Europameister?

Ich habe zwei Favoriten: England und Deutschland. Am Ende hoffe und tippe ich auf Deutschland.

Und wie lautet bei Magenta TV Ihr Turnierziel?

Unser Ziel bemisst sich nicht nur an der Einschaltquote: Wir wollen einzigartige Fanmomente schaffen, wollen mit unserer Highspeed-Infrastruktur dafür sorgen, dass weltweit die Menschen die Spiele sehen können. Wir wollen dazu beitragen, dass die EM in Deutschland für alle ein unvergessliches Ereignis wird. Nahbar, weltoffen und mit sportlichen Glanzlichtern, an die wir uns noch lange gern erinnern werden.

Interview: William Harrison