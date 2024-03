Tel vor Vertragsverlängerung bei Bayern

Angreifer Mathys Tel (18) steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Wie unter anderem "L'Equipe" berichtet, erhält der französische U-21-Nationalspieler ein neues, bis 2029 datiertes Arbeitspapier. Tel, der aktuell noch bis 2027 gebunden ist und in dieser Saison auf 19 Joker- und einen Startelfeinsatz in der Bundesliga kommt, will sich in München durchsetzen.