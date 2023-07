Tel mit Lichtblicken - und noch nicht final geklärter Zukunft

Schon in seiner ersten Saison hatte Mathys Tel einige gute Momente, musste als 17-Jähriger aber noch viel lernen. Der nächste Schritt könnte ihm in diesem Jahr gelingen - ob bei Bayern oder anderswo. Trainer Tuchel will über die Zukunft des Franzosen erst ganz spät entscheiden. Tel jedenfalls bringt enorm viel mit - und hat das Zeug zum Bayernspieler.

Von Bayerns Asienreise aus Tokio berichtet Georg Holzner

Ein Infekt hatte ihn am Freitag flachgelegt. Mathys Tel kurierte sich auf dem Hotelzimmer aus, erholte sich aber gut und schnell. Und durfte am Samstag direkt von Beginn an ran. Das hatte Trainer Thomas Tuchel schon angekündigt - sofern der 18-Jährige rechtzeitig fit wird. Gegen Kawasaki Frontale (1:0) startete der Franzose als Stürmer, hatte in der 10./11. Minute drei super Chancen, bei denen er erst zweimal am Kawasaki-Torhüter Sung Ryong Jung und einmal am Pfosten scheiterte.

Der Youngster bewegte sich gut, besetzte die Räume klasse und hatte ein gutes Gespür im gegnerischen Strafraum. "Mathys macht das, was er machen muss", sagte Coach Tuchel am Freitag: "Er gibt Gas im Training, er ist superjung, muss noch viel lernen." Aber: "Er ist Teil der Gruppe, er kämpft um seinen Platz - das macht er gut."

Jetzt geht es für die Münchner Entscheider darum, zu sehen, wie Tels Entwicklung in den nächsten Wochen und wie die Stürmersituation beim FCB generell aussieht. Erst dann soll über seine Zukunft nachgedacht werden. Tels Berater hatte mehrmals betont, dass sein Schützling bei Bayern bleiben möchte, auch eine Leihe nicht infrage käme. Tel wolle sich durchbeißen. Was total für seine Einstellung spricht: kein Jammern, sondern Ehrgeiz und das Bewusstsein für den Klub FC Bayern, dass man nichts geschenkt bekommt. Das wird intern sehr geschätzt bei den Bayern.

Falls überhaupt - werden wird das endgültig erst spät in der Transferperiode besprechen. Thomas Tuchel

Außerdem, so betont Tuchel, bestehe im Angriff ohnehin noch Ungewissheit. Kommt Harry Kane? Wenn ja, wann? Wie geht es mit dem verletzten Eric Maxim Choupo-Moting weiter? "Tel", sagt der Chef-Trainer, "kämpft da um seine Chance. Wenn sich etwas ändern sollte, werden wir das endgültig erst ganz spät in der Transferperiode nochmal besprechen - falls überhaupt." Grundsätzlich aber "bin ich sehr zufrieden mit ihm".

Gegen Kawasaki durfte er neben Yann Sommer (Sven Ulreich fehlte angeschlagen) als einziger Profi länger als eine Hälfte ran. Sein 60-minütiger Auftritt, gerade am Anfang, war verheißungsvoll, ein Tor als Belohnung blieb ihm allerdings verwehrt - die erneute Chance dazu, insgesamt waren es vier, hatte er auch noch am Ende des ersten Durchgangs.

Was er braucht, ist Erfahrung, also Praxiseinsätze, um sich mehr und mehr an das Spiel zu gewöhnen, um das Verständnis zu bekommen, um noch etwas abgeklärter zu werden. Das benötigt Zeit - logischerweise. Er ist erst 18 Jahre jung. Aber hat das Zeug, um ein Bayernspieler der Zukunft zu werden.