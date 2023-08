Tel im Interview: "Ich will für immer hierbleiben"

Vor einem Jahr kam Mathys Tel als 17-Jähriger für stolze 28 Millionen Euro zum FC Bayern. Es soll erst der Anfang gewesen sein, denn der Franzose hat noch viel vor, wie er im kicker-Interview erzählt.

Von Bayerns Asienreise aus Singapur berichtet Georg Holzner

In seiner ersten Saison hat Mathys Tel zwar nicht regelmäßig gespielt, bei seinen Einsätzen aber immer einen guten, erfrischenden Eindruck hinterlassen. Nun will der Stürmer erneut angreifen. Er identifiziert sich total mit dem FC Bayern - und gab nach nur einem Jahr nun sein erstes Interview auf Deutsch.

Welches Fazit ziehen Sie von Ihrem ersten Jahr beim FC Bayern, Herr Tel?

Die erste Saison war gut für mich, weil ich viel gelernt habe. Das war sehr wichtig für mein Selbstvertrauen. Ich bin noch jung und muss arbeiten, lernen, jeden Tag.

Ich würde am liebsten auch diese Saison in München bleiben. Mathys Tel

Robert Lewandowski haben Sie im vergangenen Sommer knapp verpasst. In dieser Transferperiode soll - aus Bayern-Sicht im besten Fall Harry Kane - noch ein neuer Stürmer kommen. Was bedeutet das für Sie und Ihre sportliche Zukunft?

Jeder Spieler, auch ein neuer Stürmer, ist wichtig für Bayern. Wir müssen gewinnen - für die Fans, für den Klub. Es ist ganz egal, wer kommt: Wir sind hier ein Team und müssen zusammen gewinnen. Ich mag Druck, ich mag Konkurrenzkampf. Für mich ist das kein Problem. Ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann.

Trainer Thomas Tuchel hat Sie jüngst gelobt, aber auch gesagt, dass man sich am Ende der Transferperiode vielleicht nochmal zusammensetzen und über die Zukunft sprechen wird. Käme für Sie eine Leihe infrage?

Die Gespräche mit dem Trainer sind gut. Ich würde am liebsten auch diese Saison in München bleiben. Wir werden gemeinsam besprechen, was am besten für meine Entwicklung ist. Der FC Bayern ist mein großer Traum. Ich arbeite jeden Tag dafür, um besser zu werden. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich habe nur den FC Bayern im Kopf.

Schon einige Franzosen - darunter Bixente Lizarazu, Willy Sagnol, Franck Ribery - haben ihr Glück beim FC Bayern gefunden, sind in München zu Vereinslegenden gewachsen. Ist so was, in der jungen Spielergeneration, der Sie angehören, überhaupt noch vorstellbar? Ist das ein Ziel?

Ja, klar. Das ist ein Traum, der FC Bayern ist mein Zuhause geworden. Ich will für immer hierbleiben.