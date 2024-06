Teixeira bleibt in Magdeburg

Bryan Teixeira bleibt ein weiteres Jahr beim 1. FC Magdeburg. Der 23-jährige Offensivspieler kam im Februar 2024 per Leihe von Sturm Graz und bestritt seither neun Zweitligaspiele für die Magdeburger (zwei Tore). Wie der 1. FCM am Montag mitteilte, wird der siebenmalige Nationalspieler für Kap Verde auch in der kommenden Saison im Magdeburger Trikot auflaufen. "Er hat in der vergangenen Rückrunde bewiesen, dass er für uns ein belebendes Element im Offensivbereich sein kann", sagte Otmar Schork, der Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, über Teixeira.