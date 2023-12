VfL Gummersbach holt Linkshänder Einarsson aus Flensburg

Der VfL Gummersbach hat für die nächste Saison Teitur Einarsson von der SG Flensburg-Handewitt unter Vertrag genommen. Der Linkshänder erhält den Angaben des Handball-Bundesligisten zu Folge bei den Oberbergischen einen Zwei-Jahres-Vertrag.

"Teitur kenne ich natürlich schon lange und ich freue mich, dass er zu uns kommt und unseren Kader verstärkt", zeigte sich Gudjon Valur Sigurdsson als Chefcoach des VfL Gummersbach erfreut über die Verpflichtung seines isländischen Landsmanns Teitur Einarsson.

Mit dem 25-Jährigen kommt ein gestandener Bundesligaprofi zum VfL Gummersbach, der vorwiegend im rechten Rückraum spielt, aber auch auf Rechtsaußen eingesetzt werden kann. "Er ist ein explosiver Spieler, der körperlich stark ist und hervorragend in unser System passt", beschreibt Sigurdsson die Stärken seines künftigen Schützlings: "Ich bin mir sicher, dass die VfL-Fans viel Freude an ihm haben werden!"

Teitur Einarsson wechselte 2021 vom schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad in den Norden Deutschlands zur SG Flensburg-Handewitt, ehe ihn sein Weg im Sommer ins Oberbergische führt. "Ich freue mich sehr, nach Gummersbach zu kommen und denke, dass es der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere sein wird", äußert sich der der 1,90 Meter große Isländer selbst zum Wechsel nach Gummersbach.

"Es bedeutet mir sehr viel, für einen so guten Verein mit einer so beeindruckenden Geschichte spielen zu dürfen. Ich freue mich wirklich darauf, für einen guten Trainer zu spielen, an den ich glaube und mit einer so talentierten Mannschaft. Ich habe ein gutes Gefühl, dass hier in den kommenden Jahren viel Gutes passieren wird", so Teitur Einarsson weiter.