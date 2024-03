"Teils zu viele Fehler", "teils zu holprig", aber am Ende ein "gutes Gefühl"

Wirklich zufrieden wirkte Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Kantersieg der deutschen Handballer nicht. Als sich seine Schützlinge in der ausverkauften Hannoveraner Halle für das 41:29 (16:13) gegen Algerien feiern ließen, blickte der Isländer nachdenklich an die Decke. Auf der Pressekonferenz hatte der 64-Jährige seine Worte wiedergefunden und analysierte den deutschen Auftaktsieg in die Olympia-Qualifikation gewohnt sachlich.

"Wir haben die Algerier nicht unterschätzt. Die haben gute Schützen, damit hatten wir ziemliche Probleme. Wir haben nicht so einen richtigen Spielfluss hingekriegt", sagte Alfred Gislason, dessen Vertrag sich nur im Falle einer Olympia-Teilnahme bis 2027 verlängert. Über den Auftritt einiger Spieler habe er sich dennoch gefreut. "Renars Uscins macht ein Riesenspiel", lobte Gislason den mit zehn Toren erfolgreichsten Mann beim Pflichtsieg.

Uscins befand: "Am Ende stehen jetzt plus zwölf Tore und ein gutes Gefühl. Und auch, wenn es rein handballerisch trügen kann, wollen wir dieses gute Gefühl mitnehmen." Der beste deutsche Schütze nannte "die Chancenverwertung" als etwas, das besser werden müsse und fügte an: "Und wenn wir doch Chancen liegen lassen, dürfen wir uns nicht von unserem Spiel abbringen lassen."

» Im Interview Renars Uscins

Lob bekam der U21-Weltmeister auch von Kapitän Johannes Golla, der von der gesamten Mannschaft aber mehr fordert. "Es waren teilweise zu viele Fehler." Der Kapitän erklärte, zur Halbzeit sei es knapper als gewünscht gewesen, in der Pause habe es dann eine "klare Ansprache" von Alfred Gislason gegeben. "Dass es am Ende trotzdem so deutlich war, gibt uns natürlich ein gutes Gefühl für das Spiel gegen Kroatien", so der Flensburger weiter.

"Teilweise etwas holprig"

"Es war teilweise gut, teilweise aber auch hoch etwas holprig", befand Timo Kastening gegenüber der DHB-Homepage und fügte an: "Algerien ist eine unbequeme Mannschaft mit viel Qualität, das haben sie oft bewiesen. Aber wir sind über die gesamte Zeit am Drücker geblieben und haben auch in der Höhe verdient gewonnen - wohlwissend, dass noch Steigerungspotenzial vorhanden ist. Jetzt wollen wir uns bestmöglich auf Kroatien und Österreich vorbereiten."

Lukas Mertens erklärte: "Es war phasenweise schwierig, weil wir uns mehr vorgenommen haben, es aber in der ersten Halbzeit nicht so gut umgesetzt haben. Nach der Pause war es dann besser, mit dem Tempospiel konnten wir viele Tore herausspielen und uns absetzen." Julian Köster stimmte zu: "Zwischendurch war es holprig, am Ende aber mit zwölf Toren auch deutlich, das freut einen."

"Wir haben nervös angefangen und zu viele Tore bekommen, sind nicht hart genug gewesen", blickte Christoph Steinert zurück auf die Partie, die im ersten Abschnitt mehrere Wellen hatte. "Das hat sich aber über die Zeit gelegt, wir haben besser verteidigt, Ballverluste provoziert und sind dadurch zu leichten Toren gekommen", so der Rückraumspieler.

Gislason von einer Phase enttäuscht

"Ich war ein wenig enttäuscht", erklärte Alfred Gislason unterdessen auf Rückfrage zu seiner Pausenansprache in der Pressekonferenz. "Die ersten fünfzehn Minuten waren gut, auch wenn die Abwehr noch nicht den vollen Zugriff hatte. Dann wollten wir viel wechseln und andere Leute einspielen, das ist uns nicht so gelungen, weil Algerien offensiver wurde und wir zu viel verworfen haben."

"Ich war also sehr unzufrieden mit der zweiten Viertelstunde vor der Pause", so der Bundestrainer, der anfügte: Er sei "nicht ausgerastet", sondern habe angesprochen was aus seiner Sicht fehlte. "Wir kamen sehr gut rein. Doch nach und nach schmilzt dann unser Vorsprung von sieben auf drei", blickte er auf die Phase in der es nach einem 16:9 dann mit einem 16:13 in die Kabinen ging - auch aufgrund einiger Wechsel und Nachlässigkeiten.

"Nach dem Seitenwechsel waren wir viel besser in der Abwehr und auch viel flüssiger im Angriff", so Alfred Gislason in seiner Analyse. Der Bundestrainer hob auch einzelne Akteure hervor: "Auf der Mitte machen Juri Knorr und Nils Lichtlein ihre Sache gut, genauso wie Julian Köster im Rückraum. Und Renars Uscins hat ein sehr gutes Spiel gezeigt."

» Spielbericht Olympia-Quali Handball: Deutschland - Algerien

Gislason hofft auf bessere Stimmung

Nach einem Tag Pause geht es für das DHB-Team am Samstag weiter mit dem Duell gegen die von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten Kroaten. "Das wird hart. Ich bin gespannt, was Dagur mit der Truppe vorhat", sagte Johannes Golla.

Gegen den wohl stärksten Gegner der Vierergruppe hatte Deutschland bei der Heim-EM verloren - Sigurdsson war da bei den Kroaten noch nicht an Bord. Am Sonntag kommt es dann zum Aufeinandertreffen mit Österreich, das der deutschen Auswahl im Januar ein Remis abringen konnte.

Alfred Gislason hofft dabei auch auf mehr Unterstützung von den Rängen als beim 41:29 gegen den Außenseiter zum Auftakt in der ausverkauften ZAG Arena in Hannover. "Ehrlich, ich finde, die Stimmung könnte deutlich besser werden in den nächsten Spielen, das brauchen wir dringend", sagte der Bundestrainer.

Mit einem Augenzwinkern fügte Alfred Gislason an: "Eine Viertelstunde vor Schluss dachte ich, die sind alle mit Bratwurst an der Seite." Er hoffe, bekräftigte er mit Blick auf die ausstehenden Partien gegen Kroatien und Österreich, "auf mehr".

» mehr zur Stimmung in Hannover