"Teils gut, teils schlampig": Freiburgs Standards gleichen spielerische Schwächen aus

Die traditionelle Stärke bei ruhenden Bällen bringt Freiburg den nächsten Sieg ein. Trainer Christian Streich ärgert die Ungenauigkeit im eigenen Spiel, lobt aber das läuferische Engagement.

Der SC Freiburg grüßt von oben: Nach 15 Punkten aus sieben Spielen haben die Breisgauer nach diesem Spieltag mindestens Rang 4 sicher, der am Saisonende zur Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League berechtigen würde. Alles Zukunftsmusik, aber ein Beleg dafür: Es läuft in Freiburg, und ganz einfach hergeben möchte beim Sport-Club niemand diese Platzierung. Obwohl das oberste Ziel natürlich weiterhin 40 Punkte und der Klassenerhalt sind.

Nach dem 2:1-Sieg bei Hertha BSC darf das Team von Trainer Christian Streich aber zu Recht selbstbewusst sein, denn in der laufenden Saison bewiesen die Südbadener neue Qualitäten. "Wir wollten vorwärts spielen und Räume finden. Das haben wir teilweise gut und teilweise schlampig gemacht", fasste Streich eine fußballerisch eher "durchschnittliche" Leistung seiner Spieler zusammen. Ein paar Mal habe er sich deswegen vor der Halbzeitpause sogar richtig geärgert.

Erfolgsrezept aus Ruhe und Zusammenhalt

Doch die Freiburger können inzwischen auch an nicht ganz so guten Tagen punkten. "Wir machen ein Standardtor. Das brauchst du dann", sagte Streich. Zusätzlich bescheinigte er seiner Mannschaft, gelaufen zu sein "wie die Salzmänner". Auch Stürmer Lucas Höler sah eine "kompakte Mannschaftsleistung" und beschrieb das Erfolgsrezept aus Ruhe und Zusammenhalt: "Wir verteidigen zusammen und greifen zusammen an. Vom Ausgleich lassen wir uns außerdem nicht aus der Ruhe bringen."

Die Standardtore durch Verteidiger Philipp Lienhart und Joker Nils Petersen, jeweils nach einem Eckstoß von Kapitän Christian Günter, seien "genau zum richtigen Zeitpunkt" gefallen. "Wir analysieren jede Woche Videos und trainieren es fast jede Woche", sagt Höler. Ecken, Freistöße und Co. gehören seit Jahren zu den großen Qualitäten der Streich-Elf.

In Berlin erzielte der SC die Standardtreffer Nummer vier und fünf in dieser Saison - nur Leipzig (9) und der FC Bayern (6) weisen mehr auf. Am Samstag sorgten die Tore dafür, dass der SC Freiburg weiter in der Spitzengruppe mitmischt. "Wir sind gerade die Glücklicheren", fand Streich, der diverse gute Möglichkeiten für die Hertha sah. Deswegen betrachtet er den Rekordstart mit sieben Spielen ohne Niederlage gelassen: "Es werden auch wieder andere Zeiten kommen."