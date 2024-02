Teilriss des Innenbands: Fortuna Düsseldorf "bis auf Weiteres" ohne Suso

Nach vier Profi-Einsätzen muss Sima Suso vorerst auf weitere Einsätze für Fortuna Düsseldorf verzichten. Der 18-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen und fehlt dem Zweitligisten "bis auf Weiteres".

Bereits bei Fortuna Düsseldorfs jüngstem 2:2 beim Karlsruher SC hatte Sima Suso aufgrund von Kniebeschwerden gefehlt, nun hat der Zweitligist Gewissheit: Der 18-jährige Mittelfeldmann hat sich einen Teilriss des Innenbands im linken Knie zugezogen und wird dem aktuellen Tabellen-Siebten "bis auf Weiteres" fehlen. Das gab der Zweitligist am Dienstag im Anschluss an Untersuchungen beim Kapitän der Düsseldorfer U 19 bekannt.

Debüt im Pokal - Drei Einsätze in der Liga

Suso, der im Winter vergangenen Jahres aus Dresden in den Nachwuchs der Fortuna gewechselt war, hatte erst im Dezember seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Seit dem elften Spieltag hatte Trainer Daniel Thioune den Nachwuchsspieler stets für den Spieltagskader nominiert und ihm beim 5:0-Kantersieg in Nürnberg in der 68. Spielminute zum Zweitliga-Debüt verholfen. Zuvor hatte er bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals für die Profis debütiert und zuletzt auch gegen Magdeburg (3:2) und Elversberg (1:1) weitere Einsatzminuten gesammelt.

Nun wird sich Suso vorerst seiner Genesung widmen. Wie lange er den Düsseldorfern, die im neuen Jahr weiterhin auf ihren ersten Ligasieg warten und den Anschluss an die Aufstiegsränge aus den Augen zu verlieren drohen, fehlen wird, gab der Verein nicht bekannt.