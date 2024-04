Teilnehmerfeld der Beachhandball-WM komplett

Die Internationale Handballföderation hat das Teilnehmerfeld für die Beachhandball-Weltmeisterschaften bei Männern und Frauen bekannt gegeben. Jeweils 16 Teams werden vom 18.-23. Juni in China um die Titel spielen.

Die Wettkämpfe finden in Haitan (engl. Pingtan Island) statt, einer Küsteninsel der chinesischen bezirksfreien Stadt Fuzhou, die seit 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

"Die IHF Beachhandball-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen 2024 werden in einem Land stattfinden, das uns sicherlich in Erstaunen versetzen wird - China", erklärt Giampiero Masi, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Beachhandball beim Weltverband IHF.

Die Hälfte der Weltmeisterschaften nicht in Europa

Es ist die zehnte Handball-WM, die zweite auf dem asiatischen Kontinent nach Oman 2012. Auch Ägypten, Gastgeber der ersten Weltmeisterschaft sowohl Brasilien (2006, 2014) waren schon Ausrichter. Die Hälfte der Großturniere wurden hingegen in Europa ausgespielt - Spanien (2008), Türkei (2010), Ungarn (2016), Russland (2018) und Griechenland (2022) waren in der Vergangenheit schon Ausrichter.

Damit sind nichteuropäische Länder nun schon häufiger Ausrichter als bei den Weltmeisterschaften im Hallenhandball, dort kommen die Großturniere jeweils auf vier Ausrichter außerhalb des Stammkontinents und das bei 32 (Männer) bzw. 30 (Frauen) Auflagen bis zu den jüngst vergebenen Turniere bis 2031.

"Aufgrund der Entfernung und des Zeitunterschieds zwischen uns in Europa und China kann die Organisation einer so großen Veranstaltung zu einer Herausforderung werden, aber dank der Technologie ist jetzt möglich, was bis vor kurzem noch schwierig war, und alle Beteiligten haben ein gemeinsames Interesse daran, ihr Bestes zu geben, so dass man problemlos aus der Ferne arbeiten kann", erklärt Masi mit Blick auf die aktuell sechs Stunden Zeitunterschied.

Vier Debütanten, drei Teams bislang immer dabei

Noch Ende April oder Anfang Mai sollen die Vorrundengruppen ausgelost werden, dann will die IHF nach dem Mai und November des vergangenen Jahres auch die finale Inspektion der Spielstätten vornehmen.

Bei den Männern werden Gastgeber China und Afrikameister Tunesien ihr WM-Debüt geben, bei den Frauen stehen die Philippinen und Puerto Rico vor ihrer ersten WM-Teilnahme. Bislang bei allen Turnieren dabei waren die beiden Mannschaften von Brasilien sowie die Männermannschaft von Kroatien.

Brasiliens Männer sind mit fünf Titel der Rekordchampion, Kroatien ist Titelverteidiger und holte schon dreimal WM-Gold. Nur die offiziell erste WM konnte Gastgeber Ägypten gewinnen. Auch bei den Frauen sind die Brasilianerinnen schon Rekordchampion mit drei Titeln, zuletzt allerdings 2014. Mit Russland, Kroatien und Norwegen sowie zuletzt Spanien, Griechenland und Deutschland gab es allerdings schon sechs weitere Weltmeister.

In Deutschland wurde der Beachhandball zwischenzeitlich nicht als Leistungssport eingestuft. Die DHB-Frauen stehen somit erst vor ihrer dritten Weltmeisterschaft, gleichwohl holte man 2006 Silber und startet nach Gold 2022 nun als Titelverteidiger. Bei den Männern steht bislang lediglich ein achter Platz von 2006 in der Historie zu Buche.

Beachhandball-WM Männer

China (Gastgeber)

Kroatien (Weltmeister)

Katar (Asienmeister)

Oman (AM-Silber)

Tunesien (Afrikameister)

Australien (Ozeanienmeister)

Ungarn (Europameister)

Deutschland (EM-Silber)

Dänemark (EM-Bronze)

Portugal (EM-Vierter)

Spanien (EM-Fünfter)

USA (NACHC-Meister)

Puerto Rico (NACHC-Silber)

Brasilien (SCAHC-Meister)

Argentinien (SCAHC-Silber)

Uruguay (SCAHC-Bronze)

Beachhandball-WM Frauen

China (Gastgeber)

Deutschland (Weltmeister)

Vietnam (Asienmeister)

Philippinen (AM-Silber)

Tunesien (Afrikameister)

Australien (Ozeanienmeister)

Niederlande (EM-Silber)

Spanien (EM-Bronze)

Portugal (EM-Vierter)

Norwegen (EM-Fünfter)

Griechenland (EM-Sechster)

Dänemark (EM-Siebter)

USA (NACHC-Meister)

Puerto Rico (NACHC-Silber)

Brasilien (SCAHC-Meister)

Argentinien (SCAHC-Silber)