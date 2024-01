Teilnahmebedingungen für das kicker Facebook-/ Instagram-Gewinnspiel

Bitte lies dir diese Teilnahmebedingungen sorgfältig durch. Die Teilnahmebedingungen enthalten wichtige Informationen. Durch deine Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärst du dich nämlich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

1. Gewinnspiel

1.1 Die Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel der im jeweiligen Post/in der jeweiligen Story genannten Firma in Zusammenarbeit mit der Olympia-Verlag GmbH Badstraße 4-6, 90402 Nürnberg, Deutschland (Veranstalter des Gewinnspiels).

1.2 Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

2. Teilnahmevoraussetzungen

2.1 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.

2.2 Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland.

2.3 Die Teilnahme ist ausgeschlossen für (i) Mitarbeiter und Beauftragte des Veranstalters und der im jeweiligen Post/in der jeweiligen Story genannten Firmen sowie deren Familienangehörige, (ii) jede andere Person, die direkt oder indirekt geschäftlich mit dem Gewinnspiel in Verbindung steht sowie deren Familienmitglieder und (iii) alle Personen, die nicht zu privaten Zwecken teilnehmen.

2.4 Die Teilnehmer erklären sich im Falle des Gewinns mit der Veröffentlichung ihres Namens (Vor- und Zuname) sowie ihres Wohnorts unter www.kicker.de und/oder auf der kicker Instagramseite und/oder auf der kicker Facebookseite ausdrücklich einverstanden.

3. Teilnahme

3.1 Genauere Informationen zur Teilnahme sind dem jeweiligen Post/der jeweiligen Story zu entnehmen. Alle Einsendungen, die nach Ablauf des im jeweiligen Post/der jeweiligen Story genannten Gewinnspielzeitraums eingehen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen und werden nicht berücksichtigt.

3.2 Die Teilnahme auf andere Art und Weise als in den im jeweiligen Post/der jeweiligen Story beschriebenen Informationen zur Teilnahme ist nicht möglich. Unvollständige Angaben sind ungültig und werden nicht akzeptiert.

3.3 Eine Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Nimmt eine Person mehr als einmal teil, wird lediglich die erste Teilnahme berücksichtigt.

4. Allgemeine Verhaltensregeln

4.1 Die Teilnehmer dürfen das Gewinnspiel nicht für die Äußerung politischer oder religiöser Ideen nutzen.

4.2 Der Veranstalter hat das Recht, Einsendungen abzulehnen, die anstößig, beleidigend, verletzend, obszön, kränkend, rachsüchtig, unanständig, pervers, unmoralisch, aggressiv, sexuell orientiert, rassistisch, spöttisch, verleumderisch oder diskriminierend sind oder in irgendeiner anderen Form gegen die guten Sitten und den Anstand verstoßen oder die im eigenen Ermessen des Veranstalters auf andere Weise inakzeptabel sind.

4.3 Die Einsendungen dürfen nicht gegen die geltenden Gesetze oder Vorschriften und die Rechte Dritter verstoßen. Außerdem dürfen sie Pornografie, Obszönität, Anstößigkeit, Hass, Fanatismus, Rassismus oder grundlose Gewalt nicht anstiften, verfechten oder zum Ausdruck bringen.

4.4 Die Einsendungen dürfen in keiner Weise dazu geeignet sein, dem Veranstalter, dem Datenverantwortlichen oder deren Tochtergesellschaften, Beauftragten und/oder dem im jeweiligen Post/in der jeweiligen Story genannten Unternehmen Schaden zuzufügen.

4.5 Die Teilnehmer haben weder das Recht, Rechte aus ihrer Teilnahme abzuleiten noch eine Bezahlung oder eine andere Vergütung für ihre Einsendung oder ihre Teilnahme zu verlangen.

4.6 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen und Einsendungen von der Website zu entfernen, wenn diese nicht diesen Verhaltensregeln entsprechen oder anderweitig einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen darstellen.

5. Veröffentlichung

5.1 Es ist nicht gestattet, irgendwelche Inhalte, die mit dem Gewinnspiel in Verbindung stehen, ohne die vorherige ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Veranstalters zu reproduzieren oder zu veröffentlichen.

5.2 Der Veranstalter ist berechtigt, Text- oder Bildeinsendungen von der Website zu entfernen, diese zu kürzen oder zu ändern.

6. Preis

6.1 Der zu gewinnende Preis wird innerhalb des jeweiligen Posts/der jeweiligen Story beschrieben.

6.2 Der Gewinner wird unter allen korrekt ausgeführten Einsendungen per Zufallsgenerator ermittelt.

6.3 Der Veranstalter informiert den Gewinner per Privatnachricht auf Facebook oder Instagram.

6.4 Der Versand / Übergabe des Gewinns wird mit den Gewinnern individuell abgesprochen. Meldet sich ein Gewinner innerhalb 48h nicht auf seine Gewinnbenachrichtigung, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen neuen Gewinner auszulosen. Der Gewinnanspruch des ersten Gewinners verfällt dadurch.

6.5 Es obliegt den Gewinnern zu gewährleisten, dass sie befähigt sind, den Preis anzunehmen und den Preis zu verwenden.

6.6 Der Gewinner - sobald er die Preise abgeholt oder übergeben bekommen hat - stimmt zu und akzeptiert, dass sämtliche Abgaben und Gebühren, die bezogen auf den Preis anfallen können, zu seinen Lasten gehen.

6.7 Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

6.8 Ein Preis kann nicht gegen einen anderen Preis eingetauscht werden. Der Gewinner verpflichtet sich, den Preis nicht zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten oder für diverse kommerzielle oder Werbezwecke zu verwenden (einschließlich des Anbietens eines Preises auf einer Internetauktionsseite).

6.9 Ein Preis ist nicht teilbar und kann nur so akzeptiert werden, wie dieser angeboten wird.

6.10 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Preis zu ändern oder zurückzuziehen. Der Alternativpreis ist mindestens ein gleich- oder höherwertiger Preis.

6.11 Preise, die aus irgendeinem Grund nicht eingelöst werden, bleiben Eigentum des Veranstalters. Falls ein Preis abgelehnt wird, fällt dieser ebenfalls dem Veranstalter zu.

7. Haftungsbeschränkung

7.1 Der Veranstalter ist nicht verantwortlich und schließt jede Haftung für Kosten oder Ausgaben von Teilnehmern im Zusammenhang mit oder in Bezug auf das Gewinnspiel aus. Die Kosten für die Nutzung des Internets gehen zu Lasten der Teilnehmer.

7.2 Soweit gesetzlich zulässig haften weder der Veranstalter, noch irgendwelche Agenturen, die am Gewinnspiel beteiligt sind, für jegliche Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch die Teilnahme am Gewinnspiel auftreten.

7.3 Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit aus einem wichtigen Grund vorzeitig abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern. Hierzu gehören das nicht gestatte Eingreifen Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb des Machtbereichs des Veranstalters liegen sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels stehen.

8. Verarbeitung persönlicher Daten

8.1 Von den Teilnehmern erhebt, verarbeitet und nutzt der Veranstalter den vollständigen Namen, die Adresse, das Geburtsdatum, die Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse.

8.2 Diese personenbezogenen Daten werden nur vom Veranstalter des Gewinnspiels für den Zweck der Durchführung des Gewinnspiels, insbesondere zur Sicherstellung des Teilnahme-Mindestalters, zur Benachrichtigung der Gewinner, sowie zur Versendung des Gewinns erhoben, verarbeitet und genutzt.

8.3 Die personenbezogenen Daten werden spätestens drei Monate nach Abwicklung des Gewinnspieles gelöscht. Ausgenommen hiervon sind die Daten der Gewinner, diese werden nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.

Hat der Betroffene eine Einwilligung zur weitergehenden Datennutzung erteilt, erfolgt keine Löschung der Daten.

8.4 Die Teilnehmer sind zur Einsichtnahme in ihre persönlichen Daten und/oder zum Verlangen auf Richtigstellung oder Löschung berechtigt. Zur Ausübung ihrer Rechte oder für jegliche anderen Fragen in Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten können die Teilnehmer ihre Anfragen an folgende E-Mail-Adresse senden: info@kicker.de.

9. Ausschluss von Teilnehmern

9.1 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen, jede Person, die versucht, den Verlauf des Gewinnspiels zu manipulieren oder sich so verhält, dass der Veranstalter der Meinung ist, dass dies gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt oder den Verlauf stört, vom Gewinnspiel auszuschließen.

9.2 Der Veranstalter ist berechtigt, jederzeit in begründeten Fällen Teilnehmer auszuschließen oder zu disqualifizieren, ohne dass dabei ein Recht auf Regress gegen den Veranstalter entsteht.

9.3 Vom Gewinnspiel oder dessen Ergebnis können keine Rechte außer den in diesen Teilnahmebedingungen aufgeführten Rechten abgeleitet werden.

10. Sonstiges

10.1 Die Entscheidung des Veranstalters ist endgültig und bindend. Über das Ergebnis des Gewinnspiels wird keine Korrespondenz geführt.

10.2 Sollten einzelne Regelungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An die Stelle einer unwirksamen Klausel tritt die gesetzliche Bestimmung.

10.3 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

10.4 Die Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht, solange dem keine zwingenden Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen, welche in diesem Fall ihre Geltung behalten.

10.5 Der Veranstalter behält sich jederzeit das Recht vor, die Teilnahmebedingungen unter Ausschluss einer Haftung gegenüber den Teilnehmern oder einer dritten Partei abzuändern. Eine überarbeitete Version der Teilnahmebedingungen wird auf der Website veröffentlicht.

10.6 Der Veranstalter führt das Gewinnspiel unter Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften durch. Beschwerden oder Fragen in Bezug auf die Teilnahmebedingungen und das Gewinnspiel können postalisch an Olympia-Verlag GmbH, Badstraße 4-6, 90402 Nürnberg, Deutschland oder elektronisch an info@kicker.de gesandt werden.