Teilerfolg für Microsoft bei Übernahme von Activision Blizzard

Es kommt wieder Bewegung in die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Das US-Unternehmen siegte vor Gericht über die FTC. Hürden bleiben dennoch.

Ist das der Durchbruch bei der Übernahme Activision Blizzards durch Microsoft? Ein kalifornisches Gericht wies die einstweilige Verfügung der US-Wettbewerbsaufsicht Federal Trade Commission (FTC) ab. Diese hatte bereits im Dezember eine Klage eingereicht, um die knapp 69 Milliarden schwere Übernahme zu verhindern.

Befürchtet wird, dass Microsoft durch die Fusion zu viel Marktmacht bekäme - im Zentrum der Argumentation steht vor allem eine mögliche Exklusivität des Shooters Call of Duty. Die neuste Ausgabe, Call of Duty Modern Warfare 2, belegt auf Rang zwei beziehungsweise drei der meistverkauften Spiele 2022 auf den PlayStation-Systemen.

Argumente der FTC "nicht überzeugend"

Bedenken, die vom Gericht nicht geteilt werden. Im 53 Seiten langen Dokument heißt es unter anderem, dass die FTC nicht ausreichend nachgewiesen habe, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft "den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen könnte". Die Argumente der FTC seien "nicht überzeugend". Sogar das Gegenteil sei der Fall: "Die Beweise deuten darauf hin, dass die Verbraucher mehr Zugang zu Call of Duty und anderen Activision-Inhalten bekämen."

Microsoft-Präsident Brad Smith zeigte sich erfreut über die Entscheidung: "Wir sind dem Gericht in San Francisco für diese schnelle und gründliche Entscheidung dankbar und hoffen, dass andere Gerichtsbarkeiten weiterhin auf eine zeitnahe Lösung hinarbeiten werden." Von der amerikanischen Wettbewerbsaufsicht wollte sich nach dem Urteil niemand äußern.

CMA warnt vor Hoffnung auf schnelle Entscheidung

Ein Teilerfolg für Microsoft, aber noch lange kein finales Okay zur Übernahme. Zum einen kann die FTC noch in Berufung gehen, zum anderen blockte zusätzlich zur amerikanischen Kartellbehörde auch die Competition and Markets Authority (CMA) aus dem Vereinigten Königreich den Deal ab. Microsoft kündigte zudem bereits Verhandlungsbereitschaft an und schlug eine kleinere und bis dato nicht näher dargelegte De-Investition vor.

Allerdings warnte die CMA davor, Hoffnungen auf eine schnelle Entscheidung zu schüren. Denn Microsofts Angebot könnte zu neuen Untersuchungen führen. Außerdem dürfte durch das Urteil des US-Gerichts auch keine Schwächung der Argumentationskette zu erwarten sein. Schließlich fokussiert sich die britische Kartellbehörde auf die theoretische Marktstellung von Microsoft mit Blick auf Cloud-Gaming und Spiele-Streaming, weniger auf Call-of-Duty-Exklusivität.