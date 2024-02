Teilerfolg für Hertha BSC: Ordentliche Kündigung Bobics rechtmäßig

Hertha BSC hat den ersten Rechtsstreit mit Ex-Geschäftsführer Fredi Bobic vorerst für sich entschieden: Die Klage des 52-Jährigen gegen seine ordentliche Kündigung wird abgewiesen. Ein anderer Fall aber bleibt offen.

Das Landgericht Berlin hat im Rechtsstreit zwischen Ex-Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic und dem Zweitligisten die Klage des 52-Jährigen gegen seine ordentliche Kündigung abgewiesen. Dies entschied das Gericht bei einem Termin am Montag, bei dem der ehemalige Nationalspieler entgegen vorangegangener Ankündigungen kurzfristig nicht erschienen war.

Fristlose Kündigung bleibt Thema: Nächster Termin am 27. Mai

Während damit in diesem Teilbereich des Rechtsstreits ein Urteil gefällt wurde, bleibt offen, ob auch die von Hertha-Seite ausgesprochene fristlose Kündigung rechtmäßig ist. Eine Entscheidung darüber fällte das Gericht am Montag nicht, hieß es in einer Mitteilung.

Klarheit herrschen soll am 27. Mai. Für Montag in 14 Wochen wurde ein Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung anberaumt. Dann kann es auch zu einer Beweisaufnahme kommen. Es ist ebenso möglich, dass Bobic diesmal als Zeuge geladen wird. Das nun gefällte Teilurteil ist allerdings nicht rechtskräftig. Es kann binnen eines Monats nach Eingang der schriftlichen Urteilsbegründung Berufung dagegen eingelegt werden.

Hat Bobic zu viel verraten? - Für Hertha geht es um viel Geld

Knackpunkt des Verfahrens ist die Rechtmäßigkeit der außerordentlichen Kündigung. Nach der ordentlichen Kündigung stand Bobic eine vertraglich festgelegte Abfindung zu, bei einer rechtmäßigen außerordentlichen Kündigung nicht. Für die finanziell angeschlagene Alte Dame aus Berlin geht es um viel Geld.

Hertha BSC hatte dem 52-jährigen Bobic Anfang 2023 bekanntlich erst ordentlich und dann außerordentlich gekündigt. Letzteres Verfahren stützt sich auf zwei Begründungen: Wie die Vorsitzende Richterin Dr. Astrid Zilm am Montag sagte, sei jemandem im Klub zugetragen worden, dass Bobic einem Herrn Hellmann geheime Unterlagen zugetragen haben soll. Genaueres wurde nicht bekannt, doch Bobic solle damit gegen eine Geheimhaltungsklausel verstoßen haben. Damit begründet Hertha den Ausspruch einer Verdachtskündigung.

In diesem Fall aber hätte Hertha Bobic zum nicht bewiesenen Verdacht anhören müssen. Dazu kam es nicht. Die Anwälte des Ex-Geschäftsführers argumentieren, dass die Einladung zur Anhörung Bobic zu kurzfristig zugestellt wurde. Das Gericht sah Argumente für beide Seiten.

Auch der Wutausbruch Bobics bleibt Thema

Bobic hatte zudem unmittelbar vor seiner ordentlichen Kündigung nach der Derby-Niederlage gegen Union Berlin (0:2) Ende Januar 2023 im ersten deutschen Fernsehen äußerst wütend auf die Frage eines Reporters reagiert ("Wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert"). Er entschuldigte sich kurz darauf für den Vorfall.

Hertha sieht dieses Vorgehen dennoch mitunter als Verstoß gegen den Verhaltenskodex an.