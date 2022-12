Teil-Luxation an der linken Schulter: Curry fehlt den Warriors "einige Wochen"

Nach der MRT-Untersuchung haben die Golden State Warriors nun Gewissheit. Point Guard Stephen Curry fehlt dem kalifornischen NBA-Champion mehrere Wochen, nachdem er sich eine Teil-Luxation an der linken Schulter zugezogen hatte.

Der viermalige NBA-Champion Stephen Curry hat sich während des Spiels bei den Indiana Pacers (119:125) eine Teilluxation an der linken Schulter zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das ergab die MRT-Untersuchung.

Die genaue Dauer des Ausfalls könne erst in mehreren Tagen erörtert werden, teilten die Golden State Warriors mit. Nach Informationen von "ESPN" soll der 34-jährige Point Guard "einige Wochen" ausfallen. Bis zu seiner Verletzung Ende des dritten Viertels hatte der MVP der diesjährigen Finals 38 Punkte sowie je sieben Assists und Rebounds verbucht.

Warriors-Coach Kerr trotz Ausfall zuversichtlich

Golden State ist schlecht in die Saison gestartet und steht in der Pacific Division mit 14 Siegen und 15 Niederlagen auf dem vierten Rang. "Es war eine schwierige Phase und wenn Steph jetzt noch ausfällt, wird es noch schwieriger", bedauerte Warriors-Coach Steve Kerr nach dem Spiel. Dennoch wirft Kerr den Blick zuversichtlich nach vorne: "Wir müssen durchhalten und kämpfen. Es ist eine lange Saison und ich habe weiterhin das Gefühl, dass wir mit voller Stärke jeden in dieser Liga schlagen können."