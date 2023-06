Teil einer Anti-Rassismus-Kampagne pro Vinicius: Spanien gegen Brasilien im März

Brasilien bestreitet ein Freundschaftsspiel gegen Spanien. Die Partie ist Teil einer Anti-Rassismus-Kampagne, die Vinicius Junior unterstützen soll.

Real Madrids brasilianischer Nationalspieler Vinicius Junior war in der Vergangenheit bei Spielen in La Liga immer wieder Opfer von rassistischen Beleidigungen. Im Mai gab es heftige Diskussion rund um eine Rote Karte für den Profi der Königlichen beim Auswärtsspiel in Valencia. Die Rotsperre wurde nachträglich vom spanischen Verband aufgehoben.

Vinicius Junior hatte dem spanischen Verband nach dem Vorfall vorgeworfen, er betrachte Rassismus als Normalität. La-Liga-Chef Javier Tebas bestritt dies zunächst, entschuldigte sich aber im Nachgang beim 22-jährigen Brasilianer.

"Im Fußball gibt es keinen Platz für rassistische Beleidigungen", sagte nun der spanische Verbandschef Luis Rubiales, der zusammen mit seinem brasilianischen Pendant Ednaldo Rodrigues die Anti-Rassismus-Kampagne zur Unterstützung von Vinicius Junior mit dem Slogan "One skin" ins Leben rief.

Partie findet im Bernabeu statt

Teil dieser Kampagne ist ein Testspiel beider Weltmeister-Nationen, das im März 2024 im Madrider Stadion Estadio San Bernabeu ausgetragen wird.

"Es ist wichtig, zu begreifen, dass von den Fußball-Behörden härtere Strafen für rassistische Vorfälle ausgesprochen werden müssen", so CBF-Boss Rodrigues, der für seinen Verband reklamiert, die Ersten gewesen zu sein, die ein härteres Vorgehen bei Rassismus anzuwenden. "Es geht um Punktabzüge in der Liga, das Schließen einzelner Sektoren im Stadion oder lebenslange Verbannung von Klubmitgliedern", erklärt Rodrigues.

Man müsse eine Anti-Rassismus-Kampagne einführen, die gegen den "Virus des Rassismus weltweit ankämpft, für den sich im Fußball jeder schämen sollte".