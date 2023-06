"Teil des Neuanfangs": Bielefeld holt Eigengewächs Özkan zurück

Arminia Bielefeld muss nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga einen personellen Umbruch bewältigen. Beim Neuaufbau helfen soll Can Özkan, der bereits in der Vergangenheit auf der Alm spielte.

Can Özkan kehrt nach zwei Jahren zu Arminia Bielefeld zurück. Wie der Verein am Dienstag verkündete, kommt der gebürtige Bielefelder ablösefrei von Borussia Dortmund II auf die Alm. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Özkan wechselte bereits 2012 als damals 13-Jähriger in das Nachwuchsleistungszentrum der Bielefelder und durchlief dort alle Jugendmannschaften. Im Februar 2018 gab der Defensivspezialist unter dem damaligen Arminia-Coach Jeff Saibene schließlich sein Profidebüt in der 2. Bundesliga im Heimspiel gegen Dynamo Dresden (2:3). Der Durchbruch blieb ihm allerdings verwehrt, sodass Özkan 2019 zu Alemannia Aachen und 2020 zum dänischen Naestved BK ausgeliehen wurde.

Ein Jahr später verpflichtete Fortuna Düsseldorf Özkan schließlich für die U-23-Mannschaft, doch nach nur einer Spielzeit wechselte der defensive Mittelfeldspieler, der auch als rechter Verteidiger spielen kann, zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Dort kam der heute 23-Jährige in der abgelaufenen Saison auf 28 Einsätze in der 3. Liga und sammelte dabei ein Tor und zwei Assists. Sein Vertrag in Dortmund wurde jedoch nicht verlängert.

"Hat schon in jungen Jahren seine Spuren im Verein hinterlassen"

"Mit Can verpflichten wir einen Spieler, der schon in jungen Jahren seine Spuren im Verein hinterlassen hat. Er ist in der Defensive vielseitig einsetzbar, hat seine Stärken im Zweikampfspiel und eine gute Übersicht. Ich bin mir sicher, dass wir sehr viel Freude an ihm haben werden", lobt Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport, die Neuverpflichtung.

Auch Can Özkan ist begeistert über seine Rückkehr: "Michael und Mitch (Kniat, Anm. d. Red.) haben mich mit ihren Visionen und Ideen für die kommende Saison beeindruckt. Ich freue mich sehr, Teil dieses Neuanfangs zu sein und in meiner Heimatstadt für die Arminia zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, wieder in der SchücoArena aufzulaufen."

Personeller Umbruch nach dem Abstieg

Für Arminia Bielefeld ist es nach Sam Schreck und Louis Oppie der dritte Neuzugang. Zuvor hatte der Verein bereits in Michel Kniat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden sind auf der Alm noch weitere personellen Veränderungen im Kader zu erwarten.