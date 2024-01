"Teenie-Schwarm" bis "Unterwäsche-Model": Kastening stellt das deutsche EM-Team vor

Von "Teenie-Schwarm" bis "Unterwäsche-Model": Timo Kastening stellt das EM-Aufgebot der deutschen Handballer dem SID vor. Mal bierernst, meist aber mit einem kleinen Augenzwinkern.

Tor - einer redet immer

Andreas Wolff (Industria Kielce): "Unser Moderator im Team. Gefühlt 24/7 am reden. Den 'Aus-Knopf' habe ich auch noch nicht gefunden. Er ist mit der Zeit immer lockerer geworden und nicht mehr so verbissen wie früher. Er tut uns gut."

David Späth (Rhein-Neckar Löwen): "Jung und unverbraucht. Ich liebe es, wie er jubelt. Du siehst, wie viele Emotionen in ihm stecken. Ich hoffe, dass er sich das beibehält. Sonst ein ziemlich ruhiger Typ, der mit einer kleinen Spitze aber schon zeigt, dass er da ist."

Linksaußen inklusive Highlightspieler

Rune Dahmke (THW Kiel): "Flying Rune - unser Highlightspieler. Immer schön, wenn er sich nach dem Ball stürzt oder ein schönes Dreher-Tor macht. Ich kenne ihn schon ewig. Ein absoluter Top-Typ, ein 1A-Charakter, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Ich habe mit den Jahren keinen größeren Teamplayer als Rune kennengelernt. Immer schön, ihn in seinen Reihen zu wissen."

Lukas Mertens (SC Magdeburg): "Speedy, eine absolute Maschine auf Linksaußen. Immer treffsicher. Er ist gern dabei, wenn man mal einen Kaffee trinken geht, ein Bierchen getrunken wird oder irgendwo Karten gespielt werden. Den findest du überall."

Rückraum links - schicke Frisur darf nicht fehlen

Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf): "Ein absolut gerader Junge, der superfleißig ist. Er hat sich seine Nominierung mehr als verdient. Ein absolut guter Spieler im Eins-gegen-eins. Diese Qualitäten können uns weiterhelfen. Wir sind froh, dass er dabei ist."



Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen): "Wenn du dem die Schlüpfer anziehen würdest und auf eine Bank legst, ist er das perfekte Unterwäsche-Model. Astralkörper, sieht gut aus - und dazu ein ganz feiner Typ."



Julian Köster (VfL Gummersbach): "Der absolute Frauenschwarm. So ein kleines verschmitztes Lächeln. Schön groß, sieht gut aus, eine schicke Frisur. Bei dem passt alles. Und ansonsten ein absolut feiner Mensch. Du kannst dich immer mit ihm unterhalten, immer Späße haben und mit ihm auch ernste Gespräche führen. Er hat eine sehr, sehr angenehme Art."

Rückraum Mitte mit Darts-Profi und Straßenhandballer

Philipp Weber (SC Magdeburg): "Unser Darts-Profi. Seitdem Patrick Wiencek raus ist, müsste man ihn selber fragen, ist er ungeschlagen an der Darts-Scheibe. Ich habe auch mal ein bisschen gespielt, ich dachte, dreimal in die 20 zu treffen wäre schon gut. Gefühlt ist der aber sauer, wenn er aus drei Würfen nicht einmal in die Triple 20 trifft."



Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen): "Unser Teenie-Schwarm. Ein absoluter Zocker. Der Typ Straßenhandballer, den wir in Deutschland noch nicht so oft haben. Alle freuen sich, wenn er auf der Platte steht und dieses Element bei uns in die Mannschaft bringt. Abseits der Platte ein absolut entspannter Mensch. Manchmal nimmt er sich auch sehr zurück und lässt lieber anderen den Vortritt. Er ist wirklich klar in der Rübe. Eines der Zugpferde bei uns in der Mannschaft."



Nils Lichtlein (Füchse Berlin): "Kenne ich noch gar nicht so lange. Ein absolut aufgeweckter junger Kerl, der alleine über seine Dynamik unserem Spiel sehr, sehr viel verleiht. Er sitzt am Essenstisch noch oft daneben und hört lieber erstmal zu, bevor er spricht. Ich glaube aber, in ihm schlummert auch ein kleiner Kommunikator. Wir geben ihm noch ein bisschen Zeit."

Rückraum rechts - bei Steinert hat es ein Jahr gebraucht

Kai Häfner (TVB Stuttgart): "Einer meiner besten Freunde. Ich mag seine Art. Ich mag, wie er über den Handballsport denkt. Ich mag seine Professionalität. Er ist ein absoluter Familienmensch - und dementsprechend jemand, auf den man sich verlassen kann. Auch mit seinen mittlerweile 34 Jahren jung geblieben. Er hat schon noch Züge, wo du manchmal denkst: Gut, du bist 25. Aber mittlerweile merkst du es nicht nur in den Waden, sondern auch ab und zu da oben."



Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf): "Wir sagen immer: Er ist nicht jung. Er spielt, als wäre er 35 Jahre alt und schon 15 Jahre dabei. Ein wirklich guter Junge. Er lässt sich, auch seitdem er in der Nationalmannschaft ist, durch nichts aus der Ruhe bringen. Er hat seine Mitte gefunden. Egal, ob du mit fünf führst, ob es unentschieden steht, ob du mit acht hinten liegst, du weißt immer, was du von ihm bekommst. Das ist in diesem Alter schon beachtenswert."



Christoph Steinert (HC Erlangen): "Ein sehr entspannter Mensch mit einem sehr eigenen Humor. Ich habe gefühlt ein Jahr gebraucht, um seinen Humor zu verstehen. Ob er es jetzt ernst meint, ob er jetzt Spaß macht. Seitdem ich das verstanden habe, verbringe ich unglaublich gerne Zeit mit ihm. Ein richtig cooler Typ und eine Bereicherung für jede Mannschaft. Ein Ansprechpartner für jung und alt, weil er wirklich aufgeräumt ist. Das ist auch seine größte Stärke. Er kann sich selbst richtig gut einschätzen."

Timo Kastening stellt seine Mitspieler vor. Ingrid Anderson-Jensen

Rechtsaußen - kein Eigenlob und ein Kartenspieler

Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen): "Jonny, ein weiterer Kartenspieler. Chapeau vor seiner Leistung, sich über so viele Jahre immer wieder aufs Neue zu beweisen, Jahr für Jahr seine Leistung zu bringen. Mittlerweile über 500 Bundesligaspiele. Das merkst du auch aufgrund seines Auftretens. Er weiß, was er kann. Er weiß, wie er der Mannschaft hilft. Er hat ein sehr, sehr hohes Spielverständnis. Dazu kommt, dass wir uns neben der Platte auch super verstehen."



Timo Kastening (MT Melsungen): "Das sollen andere machen. Über den werde ich nichts sagen."

Kreis - Fischi-Gemüse, Golli und eine "kleine Drecksau"

Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf): "Fischi, natürlich auch noch ein junges Gemüse bei uns in der Mannschaft. Unglaublich, wie er sich entwickelt hat. Wenn man sieht, mit welchem Tempo er bei Hannover spielt. Er kann das über 60 Minuten. Ich habe wirklich große Hoffnung auf der Kreisläuferposition, auch für die nächsten Jahre. Wenn du siehst, wie er sich schon in der Mannschaft integriert hat. Und da meine ich nicht nur die Leistung, sondern auch, wie er sich neben der Platte verhält. Er kann ein sehr wichtiger Spieler werden."



Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt): "Golli ist eines der Prunkstücke, die wir im Team haben. Nicht nur äußerlich, sondern auch spielerisch. An Professionalität kaum zu toppen. Immer nach dem Training noch am trainieren. Selbst am Spieltag geht er noch in die Muckibude, um sich aufzupumpen und Reize zu setzen. Selbst auf dem Zimmer hört die Regeneration bei ihm nicht auf. Er ist wirklich einer der Vorzeigespieler, die wir in Deutschland haben. Mit seiner Einstellung zieht er die Mannschaft mit."



Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen): "Eine kleine 'Drecksau' auf der Platte, die richtig wehtun kann. Von solchen Typen können wir gar nicht genug haben. Ein Crunchtime-Spieler, der Bälle fordert, sich nicht für jeden Extrameter zu schade ist. Er zeigt mittlerweile auch, wie gut er in der Abwehr sein kann. Einer der besten Zwei-gegen-Zwei-Spieler der Welt. Um seine Sperre herumzukommen, da brauche ich einen halben Tag. Ansonsten: Fraktion Vielredner. Kohli hat immer was zu sagen."