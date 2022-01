Tedescos Schweigen über die Auswärtsmisere - Olmo-Entscheidung am Freitag

Seit elf Auswärtsspielen hat Leipzig nicht mehr gewonnen. Trainer Domenico Tedeso sucht nun neue Wege, damit umzugehen. Kann Dani Olmo in Stuttgart mithelfen, die schwarze Serie zu beenden?

Zwei Statistiken stehen sich nahezu unvereinbar gegenüber. Da ist die Leipziger Bilanz gegen den VfB Stuttgart: Von den bislang sieben Spielen gegen die Schwaben gewannen die Sachsen sechs, spielten einmal Unentschieden und ließen in der ganzen Zeit nur ein Gegentor zu. Und da ist die Leipziger Auswärtsbilanz: Seit dem 4:1 am 10. April 2021 bei Werder Bremen wartet Leipzig in der Bundesliga auf einen Auswärts-Dreier. Elf Anläufe hat RB seitdem in der Fremde unternommen, ging siebenmal als Verlierer und viermal mit einem Unentschieden vom Platz - zuletzt auch beim 1:1 in Augsburg.

Vor diesem ersten Auswärtsspiel seiner noch jungen Amtszeit bei RB Leipzig hatte Domenico Tedesco diese Misere angesprochen, "um die Jungs heißzumachen und zu schärfen". Da dies nicht zum gewünschten Erfolg führte, entschloss sich Leipzigs neuer Trainer dazu, es diesmal gar nicht mehr zu thematisieren. In der Pressekonferenz am Donnerstag räumte Tedesco allerdings ein, dass diese Sieglosigkeit bleiern über dem Kader hängt: "Es ist in den Köpfen der Spieler drin. Dass die Spieler das wurmt, ist klar. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass eine Mannschaft wie wir auswärts so lange nicht mehr gewonnen hat. Irgendwann wird es klappen, irgendwann platzt der Knoten."

Mehr Alternativen für Tedesco - Auch Olmo dabei?

Zuversichtlich stimmt den Coach nach eigenem Bekunden die "positive Trainingswoche" mit "extrem vielen Inhalten" und die sich entspannende Personallage. Defensiv-Allrounder Benjamin Henrichs und Jung-Verteidiger Solomon Bonnah, die das 4:1 gegen Mainz in häuslicher Corona-Isolation verbrachten, sind wieder einsatzfähig und gehören zum Kader.

Ob dies auch für Dani Olmo gilt, wollte Tedesco noch nicht festlegen. Der Spanier, der ebenfalls am Montag die Quarantäne verlassen durfte, ist nach sechs von Verletzungen und Erkrankungen geprägten Monaten noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Allerdings bestand er einen Belastungstest am Mittwoch ebenso komplikationslos wie die Übungseinheit am Donnerstag, in der er aber die ganz intensiven Teile noch nicht mitmachte.

"Es ist ein Spagat. Die Ärzte hätten ihn gern noch eine Woche im Gym isoliert, der Spieler will das eher weniger. Dann versuchen wir im Trainerteam, einen Kompromiss zu finden", so Tedesco, der vom Verlauf des Abschlusstrainings abhängig machen will, ob er den sehnlichst vermissten Offensiv-Allrounder mit nach Stuttgart nimmt.

Tendenz: Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, sitzt Olmo mit im Flieger. Dagegen kann Tedesco mit Konrad Laimer und Marcel Halstenberg frühestens in der nächsten Woche rechnen.

Keine Transfers geplant - in beide Richtungen

Mit der sportlichen Leitung hatte Tedesco kürzlich "sehr gute Gespräche" über die aktuelle Personalsituation geführt. Einvernehmliches Urteil: Der Kader ist qualitativ und quantitativ gut genug, um die angestrebte Aufholjagd Richtung Champions-League-Plätze fortzusetzen. Nennenswerte Transfers sind deshalb im Winter-Transferfenster nicht zu erwarten, so der Coach: "Es ist absolut nichts geplant, weder was Transfers nach noch weg von Leipzig betrifft."