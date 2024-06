Tedescos erste Niederlage: "Leider ist es heute passiert"

Seit seinem Amtsantritt im März 2023 war das belgische Nationalteam unter Domenico Tedesco ungeschlagen. Ausgerechnet im ersten Turnierspiel reißt die Serie.

EM-Auftakt in den Sand gesetzt: Romelu Lukaku (li.) und Domenico Tedesco. Photonews via Getty Images

Ratlos stand Kevin De Bruyne in den Katakomben der Frankfurter EM-Arena. War es Pech, dass die Belgier ihren EM-Auftakt mit dem 0:1 gegen die Slowakei in den Sand gesetzt haben? War es Unvermögen? Fehlendes Selbstvertrauen? "Es hängt irgendwie alles zusammen, es ist schwer zu sagen, woran es genau gelegen hat", resümierte der Regisseur von Manchester City.

Das Glück hatten die Belgier am Montagabend sicherlich nicht auf ihrer Seite. Erst erstickte der Einspruch des Videoreferees den Torjubel von Romelu Lukaku wegen einer Abseitsposition im Zentimeterbereich. Als der Sturmtank seinen "zweiten" Treffer feiern wollte, hatte er die Rechnung erneut ohne die Unparteiischen vor den Bildschirmen in Leipzig gemacht. Diesmal wurde den Roten Teufeln ein strittiges Handspiel von Lois Openda zum Verhängnis.

Ähnlich wie De Bruyne erging es wenig später auch Trainer Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz bei der Suche nach dem Grund für die Niederlage. "Ehrlich gesagt gibt es heute nicht viel, was ich der Mannschaft sagen kann, was wir besser machen müssen. Das Einzige, was nicht perfekt war, waren die verpassten Chancen, denn wir hatten viele und große", sagte der 38-Jährige.

Den mitentscheidenden Grund der Niederlage ließ Tedesco in diesem Statement aber noch unter den Tisch fallen: der fatale Fehlpass von Jeremy Doku vor dem 0:1. Der 22-Jährige ging nahe der eigenen Torauslinie mit einem Dribbing großes Risiko ein. Mit einem Pass in den eigenen Strafraum versuchte er die Situation zu bereinigen. Doch der Pass kam nicht bei seinen Kollegen an und zappelte wenige Sekunden später im Netz. "Natürlich tut es ihm weh, es tut mir weh, es tut der Mannschaft weh, weil er das nicht verdient hat, aber es gehört zum Spiel. Ohne Fehler schießt man keine Tore, es gehört zum Spiel und kann passieren", erklärte Tedesco.

Hätten Dokus Teamkollegen die zahlreichen Gelegenheiten in der Offensive genutzt, wäre dieser Fehler nicht so folgenschwer. Speziell rund um die 60. Minute spielten Lukako und Co. ein Powerplay, das neben dem Abseitstor drei weitere Hochkaräter hervorbrachte. Der Höhepunkt: Johan Bakayokos Schuss, der von David Hancko von der Linie gekratzt wurde. Es sollte aber nicht sein.

Der Chancenwucher und die Regelverstöße sorgten am Ende dafür, dass Lukaku nicht als gefeierter Doppeltorschütze sondern als die tragische Figur des Abends vom Feld ging. "Aufrichten muss ich ihn nicht", sagte Tedesco mit Blick auf seine Nummer 10. "Er ist seit vielen Jahren hier und er weiß, wie es ist, auf höchstem Niveau Tore zu schießen und Chancen zu vergeben. Das ist ganz normal. Aber er ist stark, mental stark und charakterlich."

Unterm Strich steht im 15. Spiel als Nationaltrainer Belgiens die erste Niederlage für Tedesco, der im März 2023 den Posten von Roberto Martinez übernahm: "Ich wusste vorher, dass wir eines Tages auch ein Spiel verlieren werde, leider ist es heute passiert. Wenn es nach mir ginge, wäre es in einem Freundschaftsspiel passiert."

Verloren ist trotz der Auftaktniederlage für die Belgier noch nichts. Die auf dem Papier wohl leichteste Gruppe dieser EM bietet der Mannschaft in den verbleibenden Duellen noch alle Chancen aufs Achtelfinale - aber nur, wenn am Samstagabend in Köln (21 Uhr) gegen Rumänien und am kommenden Mittwoch in Stuttgart (16 Uhr) gegen die Ukraine die Chancenverwertung stimmt.