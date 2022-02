Tedescos brisantes Wiedersehen: "Hätte mir andere Umstände gewünscht"

Auf RB Leipzig wartet ein brisantes Duell im Europa-League-Achtelfinale - besonders auf Trainer Domenico Tedesco.

Unmittelbar vor dem Abflug aus San Sebastian bekam Domenico Tedesco mit, dass es im Achtelfinale der Europa League gegen Spartak Moskau gehen würde. Yussuf Poulsen war da nach eigener Aussage "schon im Tiefschlaf", aus dem er erst rund zwei Stunden später bei der Landung in Leipzig wieder erwachte.

Die Entscheidung der UEFA, dass das Auswärtsspiel auf neutralem Platz ausgetragen werden muss, begrüßt der dänische Stürmer. "Das Spiel irgendwo anders anzusetzen, ist eine gute Idee", erklärte er in einer virtuellen Medienrunde. Auf die dort gestellte Frage, ob RB das Achtelfinale angesichts des russischen Einmarschs in der Ukraine nicht besser boykottieren sollte, antwortete Poulsen zurückhaltend: "Sie haben sich sportlich qualifiziert. Die UEFA ist der Entscheidungsträger. Wenn sie nichts anderes entscheidet als ein Siel auf neutralem Boden, dann ist das halt so, dann müssen wir das Spiel spielen."

Viele tolle Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen"

Tedesco, von Oktober 2019 bis Mai 2021 Spartak-Trainer, reagierte mit gemischten Gefühlen auf die Auslosung: "Das ist für mich ein besonderes Spiel, das ist ja klar. Ich hatte eine tolle Zeit bei Spartak, in der ich viele tolle Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen habe", sagte er: "Aber natürlich hätte ich mir andere Umstände für das Wiedersehen gewünscht. Ich hoffe wirklich, dass alles dafür getan wird, um doch noch schnell eine friedliche Lösung zu finden." Obwohl Spartak in der russischen Meisterschaft nur auf dem neunten Platz rangiert, meint Tedesco: "Sportlich ist das alles andere als eine leichte Aufgabe."

Für RB Leipzig geht es zunächst am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum VfL Bochum, es ist der Abschluss der zweiten von fünf englischen Wochen in Folge für den noch in drei Wettbewerben vertretenen Klub. Deshalb dürfte Tedesco erneut möglichst viele neue Kräfte bringen. "Momentan sind alle Spieler fit, das macht die Gruppe stärker. Und wir brauchen im Moment alle 23 Spieler im Kader", betonte Poulsen, dem nach seiner Einwechslung beim 3:1 in San Sebastian ein Startelf-Einsatz in der Liga winkt.

Poulsen weiß, wie man Bochum knackt

Das RB-Urgestein hat in allen sechs Leipziger Pflichtspielen gegen den VfL mitgewirkt, alle sechs Partien endeten mit einem Sieg der Sachsen. "Wie wir sie knacken können, haben wir die letzten Male schon gezeigt", sagte Poulsen, allerdings sieht er das Bochumer 4:2 gegen den FC Bayern auch als Warnung: "Sie haben sehr schnelle Offensivspieler, die sehr gut im Eins-gegen-eins sind. Da hatten die Bayern Probleme, das müssen wir als Gruppe gut wegverteidigen."

Der Trend spricht klar dafür, dass das gelingt. Leipzig hat von den neun Pflichtspielen in diesem Jahr nur beim FC Bayern mit 2:3 verloren, dem stehen sieben Siege und ein Remis gegenüber.