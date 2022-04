Tedesco wünscht sich offensivere Rangers - und bemängelt die Stimmung

Dank Angelinos schönem Volleytor hat RB Leipzig gute Chancen auf den Finaleinzug in der Europa League. Domenico Tedesco hätte sich im Hinspiel jedoch etwas offensivere Rangers gewünscht.

Dass die Glasgow Rangers bei RB Leipzig nicht auf Ballbesitz spielen werden, war Domenico Tedesco klar. Dass Giovanni van Bronckhorst sein Team jedoch so defensiv einstellte, wie er es tat, nämlich mit einem 5-3-2, das tief in der eigenen Hälfte stand, überraschte Leipzig dennoch ein wenig. "Das ist brutal", war Tedesco in Durchgang eins den Lippen abzulesen, seine Mannschaft fand einfach keine Lücke in der Defensive der Schotten.

Das lag aber auch an den ungewohnt vielen einfachen Fehlern, die Leipzig machte, besonders im letzten Drittel. "Wir haben nicht schnell genug gespielt", monierte Kapitän Peter Gulacsi bei "RTL", "die Rangers haben uns viel abverlangt", erkannte Benjamin Henrichs an. Auch die sonst so spielfreudigen Christopher Nkunku, Dani Olmo und Dominik Szoboszlai konnten sich kaum in Szene setzen, auch nicht in engen Räumen. "Wenn ich es mir wünschen dürfte, hätte ich die Rangers in einer Viererkette und etwas offensiver aufgestellt. Sie kommen hier her und stehen tief, aber das ist völlig in Ordnung, das ist uns schon häufiger passiert", kommentierte Tedesco die Herangehensweise der Rangers.

"Können uns für diesen Sonntagsschuss bedanken"

In Durchgang zwei kam RB etwas häufiger zum Abschluss, vor allem Nkunku. Der sonst so treffsichere Franzose ließ aber große Chancen ungenutzt. "Wir hatten das Spiel im Griff, nur das Tor fehlte lange Zeit", so Angelino, der aber spät selbst dafür sorgte, dass Leipzig doch noch jubeln durfte - per sattem Volley traf der Spanier aus 18 Metern. "Wir können uns bei Angelino für diesen Sonntagsschuss bedanken", wusste Henrichs, dass es sonst wohl eng geworden wäre mit einem Treffer am Donnerstagabend.

Das 1:0 nimmt RB nun mit ins Ibrox Stadium. Tedesco geht nicht davon aus, dass die Rangers dort zunächst an ihrer Ausrichtung etwas ändern werden: "Vielleicht nicht von Anfang an. Aber irgendwann müssen sie kommen", so der 36-Jährige, der mit RB nur noch einen Schritt vom zweiten Finaleinzug in dieser Saison entfernt ist.

Um das Endspiel in Sevilla perfekt zu machen, muss Leipzig in Glasgow laut Keeper Gulacsi "sehr clever spielen". Die Kulisse im Ibrox Stadium hat den Rangers schon oft in dieser Spielzeit geholfen, bereits in Leipzig waren etwa 7000 Gästefans im Stadion. "Es gibt bessere Stimmungen, da bin ich ganz ehrlich", war Tedesco vom gesamten Support in der Red Bull Arena nicht wirklich angetan.