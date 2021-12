Tedesco wird neuer Cheftrainer bei RB Leipzig

Domenico Tedesco soll Nachfolger von Jesse Marsch als Cheftrainer bei RB Leipzig werden. Nach kicker-Informationen steht der aktuell vereinslose Coach unmittelbar vor der Unterschrift beim sächsischen Bundesligisten.

Der 36-jährige Tedesco hatte in der vergangenen Saison Spartak Moskau zur Vizemeisterschaft und damit in die Champions League geführt, seinen auslaufenden vertrag jedoch aus familiären Gründen nicht verlängert. Zuvor hatte er zwischen 2017 und 2019 den FC Schalke 04 trainiert.

Schon am Dienstagabend beim 2:1 gegen Manchester City hatte RB-Boss Oliver Mintzlaff von weit fortgeschrittenen Gesprächen in der Trainerfrage gesprochen. "Es kann sehr schnell gehen, wir sind in guten Gesprächen und haben das Gefühl, dass der Trainer, den wir verpflichten werden, perfekt zur Mannschaft passt." Allerdings hatte die RB-Führung zu Wochenbeginn auch andere Kandidaten kontaktiert, zum Beispiel Roger Schmidt, der aber seinen Vertrag bei der PSV Eindhoven erfüllen möchte.

Tedesco soll bereits in der englischen Woche vor Weihnachten die Mannschaft führen und in den Spielen gegen Mönchengladbach, in Augsburg sowie gegen Bielefeld dafür sorgen, dass der Sieben-Punkte-Rückstand auf den zur Champions-League-Qualifikation berechtigten Platz vier verringert wird.